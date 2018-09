THE BRANDOS

Der komplette Pre-Blue Rose-Katalog der BRANDOS ab sofort erhältlich!

Alle sechs Studioalben (Honor Among Thieves, Gunfire At Midnight, The Light Of Day, Pass The Hat, Nowhere Zone und Contribution sowie die Live-Alben In Exile und Live At Loreley sind seit vielen Jahren nicht mehr im regulären Handel erhältlich, die Aufnahme vom Loreley-Festival am 9. Juli 1999 war bisher lediglich als Eigenpressung erschienen und nur über Umwege erhältlich gewesen.

Ab 22.9. wieder auf Tour

22.09. Isernhagen, Blues Garage

24.09. Metzingen-Glems, Hirsch

25.09. Augsburg, Spectrum

02.10. Aschaffenburg, Colos-Saal

03.10. Winterbach, Strandbar 51

04.10. Bensheim, Musiktheater Rex

05.10. Dortmund, Blue Notez

06.10. Nidrum, Café Twilight (Belgien)

08.10. Nürnberg, Hirsch

09.10. Bremen, Meisenfrei

11.10. Hamburg, Knust

12.10. Weimar, Zwiebelmarkt

13.10. Berlin, Musik & Frieden

16.10. Köln, Yard Club

18.10. Heilbronn, Waldhaus

19.10. Erfurt, Museumskeller

20.10. Reitwein, Live in Reitwein

21.10. Karlsruhe, Jubez

