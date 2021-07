The Bronx: veröffentlichen ihre neue Single „Mexican Summer“

The Bronx haben ihre neue Single Mexican Summer veröffentlicht. Für die fünfte Single haben sie mit dem Künstler Craig Stecyk zusammen gearbeitet und ein limitiertes Skateboard-Deck entworfen.

Zur neuen Single sagt Sänger Matt Caughthran folgendes: „Musically and lyrically, Mexican Summer is the most The Bronx has ever been directly influenced by Mariachi el Bronx. The Feel and groove of the song speak to you in rhythm, as the story of one man’s paradise lost burns violently into the night.“

The Bronx haben sich für ihre mittlerweile ausverkaufte Bronx VI 7-inch-Serie mit mehreren hoch angesehenen Künstlern zusammengetan, wobei Watering The Well das Artwork von Brian Montuori zeigt. Der international renommierte Künstler ist sowohl für seine großformatigen, oft tierzentrierten Werke bekannt, als auch für die sofort erkennbaren Cover von The Dillinger Escape Plan’s Miss Machine und One Of Us Is The Killer, sowie Dälek’s From Filthy Tongue Of Gods And Griots. Eine limitierte Anzahl von Watering The Well 7-inch Singles ist erhältlich. Die bisher erschienenen Bronx VI-Singles wurden mit dem Artwork von Jeremy Dean (White Shadow) und DabsMyla (Superbloom) versehen.

Mehr Infos zu The Bronx: