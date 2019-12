Filmtitel: The Pier – Die Fremde Seite Der Liebe (Staffel 1)

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: 420 Minuten inkl. Bonusmaterial

Genre: Krimi, Thriller, Komödie

Release: 05.12.2019

Regie: Jorge Dorado, Alex Rodrigo, Jesus Colmenar

Link: http://www.themroc.com/film/aktuelles/the-pier-die-fremde-seite-der-liebe-staffel-1/

Produktion: Eye See Movies

Schauspieler:

Veronica Sanchez, Alvaro Morte, Irene Arcos, Roberto Enriquez, Marta Milans

Mit Die Fremde Seite Der Liebe geht der Romantik-Thriller The Pier in die erste Runde. Seit Anfang Dezember kann man nun die spanische Produktion bei uns in Deutschland erwerben. Die erste Staffel umfasst acht Episoden, die durch 400 Minuten Spielzeit führen. Als Schauspieler fungieren unter anderem Veronica Sanchez, Alvaro Morte und Irene Arcos. Die Regie haben gleich drei kreative Köpfe in Form von Jorge Dorado, Alex Rodrigo und Jesus Colmenar in ihrer Hand. Produzent Alexo Pina wurde bei uns durch Haus Des Geldes bekannt – mal sehen, ob der Autor mit The Pier einen ähnlichen Erfolg einfahren kann.

Die Story von The Pier – Die Fremde Seite Der Liebe:

Architektin Alejandra wird mit ihrem schlimmsten Albtraum konfrontiert, als sie die Leiche ihres Mannes Óscar identifizieren soll, die auf einem Pier außerhalb von Valencia gefunden wurde. Wenige Stunden zuvor hatten die beiden noch Pläne für ihre gemeinsame Zukunft gemacht. Dann stellt sich heraus: Óscar führte ein Doppelleben in Albufera mit einer Tochter und einer bezaubernden Frau, Verónica, die für all das steht, was sie selbst nicht besitzt: Spontaneität, Freiheit, Ungezähmtheit. Alejandra nimmt eine falsche Identität an, geht zu Verónica und taucht in die Geheimnisse ein, die Óscar bewahrt hatte. Doch bald stellt sich die Frage: Wer ist Freund, wer Feind?