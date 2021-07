The Pinpricks: veröffentlichen am 16.07. neue Video-Single “Ritual”

Die lange Pandemiezeit hat ein Ende. Die arbeitslose Zeit kreativ genutzt hat auch das Kieler Trio The Pinpricks. Erst ein neues Logo, dann neuen Merch angekündigt. Nun steht für Freitag, den 16.07.2021, ein neues, komplett selbst produziertes Video an.

„Wir sind so aufgeregt, wie es bei euch ankommt!! Das erste Mal haben wir komplett alles selber gemacht, Kamera, Schnitt, Drehbuch, etc. Wir hoffen es gefällt euch so wie uns!! Saved euch das Video jetzt schon auf YouTube, um die Livepremiere am nächsten Freitag nicht zu verpassen!! Wir werden um 12 Uhr live in den Kommentaren antworten! 🙂

Wir freuen uns riesig und hoffen alle Pinheads sind dabei!!! 🙂„