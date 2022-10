The Sleeper – Radiant

The Sleeper aus Leipzig spielen energetischen Metalcore oder Modern Metal. Will heißen: Clean Gesang und Growls, Breakdowns, Keyboard-Einsatz, viel Melodie und vereinzelte Prog-Einflüsse bei Gitarre und Schlagzeug. Der genretypische Wechsel von harten und weichen Passagen ist auf Radiant so gelungen wie konventionell. Wenn man der Band einen Vorwurf machen wollte, wäre es das vermeintlich fehlende Alleinstellungsmerkmal. Sehr viele Bands spielen einen Sound, wie ihn The Sleeper auf ihrem zweiten Album präsentieren. Die Landsmänner von Annisokay dürften Hörer:innen etwa in den Sinn kommen, deren Fronter Christoph Wieczorek bei Radiant als Produzent agiert sowie für Mix und Mastering verantwortlich ist.

Dennoch ist Radiant eine Empfehlung, da The Sleeper ihr Handwerk sehr gut beherrschen. Das Album ist vollgepackt mir kraftvollen Arrangements, in denen die Fähigkeiten von Steven Jost (Gesang), Philipp Mundus (Gitarre, Gesang), Johann Petzl (Gitarre), Eric Mittmann (Bass), Christian Kinne (Keyboard) und Richard Petzl (Schlagzeug) zur Geltung kommen. Insbesondere einige vertrackte Saitenspiele sowie Keyboard und Drums machen Spaß. Tracks wie Coven, Heritage oder Tempest sind echte Ohrwürmer.

The Sleeper vermeiden es von Breakdown zu Breakdown zu hetzen. Stattdessen können sich Instrumente und Gesang entfalten, die Songs haben Raum zum Atmen. So gelingt der Band mit Radiant ein extrem eingängiges, mitunter poppiges Album, das konsequenterweise melodische Momente über Brachialität stellt. Das ist vielleicht nicht neu, klingt aber wirklich gut.

