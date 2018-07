„Die neuen Songs spiegeln die enorme Energie und den riesengroßen Zuspruch der Fans in unseren Konzerten, aber auch die überaus positiven Resonanzen in den Medien wider“, fasst Michael Ehré das neue Material auf Rise zusammen. Mit ihrem Erstwerk wurden The Unity bekanntlich von beiden führenden deutschen Metal-Magazinen Metal Hammer und Rock Hard übereinstimmend für die Kategorie „Newcomer des Jahres“ nominiert. Anschließend begeisterte die sechsköpfige Band ihre Fans auf Tourneen mit Edguy und Sinner, und räumte auf namhaften Festivals wie Bang Your Head, Metalfest oder Winter Masters Of Rock ab.

Apropos – auch Rise wird der stetig wachsenden Anhängerschar direkt nach Veröffentlichung auf einer umfangreichen Tournee präsentiert: Ab Mitte Oktober 2018 begleiten The Unity als ‚Special Guests‘ die Axel Rudi Pell Band, zudem steht schon jetzt der Termin für die große Release-Show in Ehrés Heimatstadt Nordenham fest (siehe Tourdaten). Der Siegeszug von The Unity geht also ab sofort in die zweite Runde!

Rise erscheint über SPV/Steamhammer am 14. September als limitiertes Boxset (incl. CD, 2LP, Flagge, handsignierte Photokarte, 6 Track Bonus CD, Patch, Sticker etc…..) CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream.

Tracklist:

01. Revenge 01:25

02. Last Betrayal 04:19

03. You Got Me Wrong 03:49

04. The Storm 04:52

05. Road To Nowhere 07:06

06. Welcome Home 04:26

07. All That Is Real 03:59

08. No Hero 05:17

09. The Willow Tree 04:23

10. Above Everything 03:52

11. Children Of The Light 04:51

12. Better Day 03:46

13. L.I.F.E. 05:20

The Unity – auf Tour mit Axel Rudi Pell

18.10. Bremen – Aladin

24.10. AT-Wien – Szene

26.10. Memmingen – Kaminwerk

27.10. Leipzig – Hellraiser

28.10. Bochum – Zeche

30.10. Langen (Frankfurt) – Neue Stadthalle

31.10. Karlsruhe – Substage

02.11. Emden – Live Music Center

03.11. Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

04.11. Köln – Essigfabrik

The Unity – CD Release Show

17.11.D-Nordenham – Jahnhalle