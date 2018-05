The Xcerts am 29. April 2018 im clubCann in Stuttgart

“Den musikalischen Horizont erweitern“

Headliner: The Xcerts

Ort: clubCann, Stuttgart

Datum: 29.04.18



Genre: Pop, Rock, Pop-Punk

Link: https://www.facebook.com/Thexcerts/



Manchmal trifft man auf Bands, die Genres auf interessante Art und Weise verbinden, sodass man das Gefühl hat, seinen musikalischen Horizont etwas zu erweitern. Eine Tatsache, die man zumindest meiner Meinung nach stets anstreben sollte. Ganz ähnlich zeigt sich das Gefühl bei der schottischen Band The Xcerts, welche momentan ihre Tour durch Europa absolviert und dabei jegliche Abneigung zum Genre Pop und den 80er Jahren (fast) vergessen lassen. Ganz unbekannt dürfte das Trio dabei nicht sein, so waren sie doch unter anderem auch bereits als Vorband der Gruppe Nothing But Thieves zu sehen, die ganz ähnlich einen gegenwärtigen interessanten Mix zeigen oder – man sollte schon fast sagen – eine Brücke zwischen Rock und Pop schlagen.

Mit Hold On To Your Heart veröffentlichten The Xcerts am 19. Januar 2018 ihr inzwischen viertes Album und die Textsicherheit vor Ort dürfte wohl das Erste sein, was im Publikum aufhält. Die Fangemeinde hier scheint bunt gemixt, von Leuten in der Alternative Szene bis hin zu, nun, Publikum, welches sich eben keiner klaren „Szene“ zuordnen lässt. Das clubCann in Stuttgart ist perfekt für kleine, intensive Shows und The Xcerts scheinen perfekt für diese Bühnen gemacht – wenn auch die Intensität sich hier eher auf das Gefühl als auf die Bewegung bezieht. Ein wenig spielt die Gruppe mit ihren Songs im Pop Punk Feld und schafft es auch die Menge zum Tanzen zu bringen.

Der Fokus der Setlist liegt an diesem Abend klar auf dem neuen Album, was zwar durchaus zu erwarten war, aber dennoch leicht enttäuscht, da insbesondere für neuere Fans ein paar mehr ältere Songs ganz schön gewesen wären. Mit jeweils zwei Singles der Alben In The Cold Wind We Smile und There Is Only You bleiben diese Alben etwas unberührt. Es ist vor allem die Kombination der Pop Punk Elemente mit dem 80er Jahre Vibe, welchen The Xcerts musikalisch so interessant machen, auch wenn genau dieser Mix sich manchmal selbst im Weg zu stehen scheint. Je länger der Abend andauert, desto energiereicher scheint das Publikum zu werden und auch The Xcerts scheinen mit der Bühne immer vertrauter und sicherer zu werden.

Ob The Xcerts eine Band ist, die ähnlich wie Nothing But Thieves das Potenzial hat in den Mainstream zu brechen? Diese Frage kann man nur mit jein beantworten. Die Bühnenperformance und Publikumsnähe machen ein Konzert von The Xcerts jedenfalls erlebenswert. Musikalisch überzeugen sie, heben sich aber auch nicht extrem von ihrer eigentlichen Platte ab. Es ist also vor allem die Energie, welche für das Trio entscheidend ist und sich live um einiges stärker entfaltet. Somit wäre es fast angebrachter, die Band bleibt in eher kleineren Kreisen, sodass man sie auch weiterhin in den kleinen Clubs erleben darf. Wer sich musikalisch allerdings mal aus der normalen Zone bewegen will, ist bei The Xcerts gut aufgehoben.

