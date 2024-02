This Ending: präsentieren erste Single und Musikvideo „Birth Of Evil“ aus ihrem kommenden Album „Crowned In Blood“

Drei Jahre sind vergangen, seit die Band ihr Album Needles Of Rust veröffentlicht hat, und die Welt ist eine andere geworden. In diesen Tagen schreien die Leute vielleicht noch mehr nach einer starken Dosis (melodischen) Death Metal, um all die Negativität da draußen zu kanalisieren. This Ending haben sich die Zeit genommen, ein starkes Album zu schreiben, das alle Stärken des schwedischen Fünfers, der aus der Asche von A Canorous Quintet hervorgegangen ist, vereint.

Der Titeltrack beginnt mit einem etwas verstörenden Intro, bevor die Gitarren den Hörer in eine thrashige Strophe führen, die in einen hymnischen Refrain mündet. Die rasantere Seite zeigt sich in Birth Of Evil oder A Venomous Prison, die den Hörer auf brutale Art und Weise vorantreiben. Der fausterhebende Refrain von Will Of Iron macht Lust auf Protest und den Kampf um das eigene Schicksal. Aber es gibt auch eine sanftere Seite, die im Instrumental Blood King durchscheint, während All In One seinem Namen alle Ehre macht, indem es alle Zutaten zu einem wahren Death Metal-Opus vereint.

Seht euch hier das Video zu Birth Of Evil an:

Crowned In Blood wurde von Sverker Widgren (Centinex, Demonical, Wormwood …) aufgenommen, gemischt und gemastert, während die Vocals mit Hilfe von Andreas Morén (Bleeding Utopia, Vanandir…) aufgenommen wurden. Gekrönt wird das ganze Paket durch das atemberaubende Artwork, das von Björn Goosses (Aborted, Dew-Scented …) erstellt wurde.

Crowned In Blood Tracklist:

1. Crowned In Blood

2. Birth Of Evil

3. Devils

4. Will Of Iron

5. Blood King

6. A Venomous Prison

7. Hope In Inferno

8. Lord, Master, King And Emperor – All In One

9. Awakening

10. Light The Flame (Bonustrack)

This Ending

Crowned In Blood

Label: Apostasy Records

Release-Album: 26.04.2024

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Apostasy Records wird Crowned In Blood von This Ending am 26.04.2024 veröffentlichen.

This Ending online

https://www.facebook.com/ThisEndingband/

https://www.instagram.com/thisendingofficial/