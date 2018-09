Thrash Blood Desaster 3 mit Shredhammer, Well Seasoned Christ, Devastruction und Thrash Gangsters am 06.10.2018 im AWO Jugendkulturhaus UFO in Bergisch Gladbach (Vorbericht)

Bands: Shredhammer, Well Seasoned Christ, Devastruction, Thrash Gangsters

Ort: AWO Jugendkulturhaus UFO, Kölner Str. 68, 51429 Bergisch Gladbach

Datum: 06.10.2018

Kosten: 5 Euro

Genre: Thrash Metal

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Die Bands

Link: https://www.facebook.com/events/321951905002612/

Einen Underground Thrash Abend erster Güte gibt es am 06.10.2018 im AWO Jugendkulturhaus UFO in Bergisch-Gladbach.

Beim Thrash Blood Desaster 3 gibt es gleich vier frisch aufspielende Undergroud Thrash Bands, die sich die Ehre geben und die Fans zum Headbangen animieren werden.

Shredhammer aus Köln begeistern seit fünf Jahren den Underground mit ihrem erfrischenden Groove / Thrash Metal. Patch Over heißt ihr Album von 2016. Das dürften die Jungs auch an diesem Abend dabei haben!

Well Seasoned Christ spielen seit 2011 eine melodiöse Mischung aus modernem und klassischem Thrash Metal. Dazu gibt es noch Farbtupfer von Death Metal, Heavy Metal und Progressive Metal. Da sie aus Langenfeld zwischen Köln und Düsseldorf kommen, dürften sie doch einigen der Fans bekannt sein. Heretic Blasphemy nennt sich ihr Debütalbum, welches 2014 das Licht der Welt erblickte.

Devastruction ist die Alien Thrash Force Attack aus NRW, genauer gesagt aus Dortmund. Alien Thrash Force Attack ist auch der Name ihrer ersten EP, die im letzten Jahr erschienen ist. Die Band bewegt sich im Terrain erst seit knapp zwei Jahren. Bei dem Namen lässt sich ja einiges erwarten. Lasst einfach mal das V und das A im Bandnamen weg. Vom Bandlogo ganz zu schweigen! Ich verrate es auch nicht dem Schmier!

Thrash Gangsters aus der Bonner Gegend beeindrucken mit Old School Thrash Metal. Das Quartett um die Gründungsmitglieder Clyon Thrasher and Marco M.C. Mosh hat mittlerweile einige großartige Liveauftritte zu verbuchen. Ganz oben auf ihrer Liste dürfte das Chalons Metal Festival in Frankreich in diesem Frühjahr stehen. Dort standen sie Seite an Seite mit der Legende Diamond Head auf der Bühne!

Karten könnt ihr euch auch schon bei den Jungs von Thrash Gangsters im VVK besorgen. Dann seid ihr sicher, dass ihr dabei seid.

Den 06.10.2018 sollten sich die Thrasher rot in den Kalender anstreichen. Das wird ein superber Undergound Thrash Metal Abend in Bergisch Gladbach.

