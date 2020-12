Time For Metal: die Bewerbungsphase für den Underground Award 2021 endet in 3 Tagen

Bis zum 31.12.2020, 23:59:59 Uhr läuft noch die Bewerbungsphase für den Underground Award, und wir bedanken uns bei allen, die schon ihre Bewerbung übermittelt haben. Wer das noch tun möchte, findet hier das Formular.

Wir werden dann am 01.01.2021 damit beginnen, alle Daten in das Votingportal zu übertragen. Auf Grund der erfreulich hohen Anzahl an Bewerbungen wird das doch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir planen aber aktuell, die Votingphase spätestens am 11.01.2021 zu starten. Dann haben die Fans einen Monat lang Gelegenheit, für ihre Favoriten abzustimmen. Details dazu werden wir natürlich rechtzeitig bekanntgeben.