Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Astral Doors, Warhammer, Saviour Machine, Moonlight Haze u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

My Dying Bride – Tired Of Tears

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: Tired Of Tears

Album: The Ghost Of Orion

Genre: Doom Metal, Gothic Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MyDyingBrideOfficial

Killing Joke – Panopticon

Artist: Killing Joke

Herkunft: England

Song: Panopticon

Album: Pylon

Genre: Post Punk, Industrial Rock, New Wave, Gothic Rock, Industrial Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: https://www.facebook.com/killingjokeofficial

Cult Of Luna – Beyond Fate

Artist: Cult Of Luna

Herkunft: Schweden

Song: Beyond Fate

Album: Cult Of Luna

Genre: Post Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: https://www.cultofluna.com

Astral Doors – Black Eyed Children

Artist: Astral Doors

Herkunft: Schweden

Song: Black Eyed Children

Album: Black Eyed Children

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: https://www.astraldoors.com

Rezet – Lost

Artist: Rezet

Herkunft: Deutschland

Song: Lost

Album: Reality Is A Lie

Genre: Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/rezetband/

Warhammer – Defy The Dark

Artist: Warhammer

Herkunft: Deutschland

Song: Defy The Dark

Album: Deathchrist

Genre: Doom Metal, Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/DeathDoomBrigade

Saviour Machine – Ceremony

Artist: Saviour Machine

Herkunft: USA

Song: Ceremony

Album: Saviour Machine II

Genre: White Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/saviourmachineband/

ReinXeed – A New World

Artist: ReinXeed

Herkunft: Schweden

Song: A New World

Album: A New World

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/ReinXeed/28180

Moonlight Haze – Dark Corners Of Myself

Artist: Moonlight Haze

Herkunft: Italien

Song: Dark Corners Of Myself

Album: De Rerum Natura

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Moonlighthazeband/

The Burden Remains – Keep To The Script

Artist: The Burden Remains

Herkunft: Schweiz

Song: Keep To The Script

Album: Fragments

Genre: Thrash Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://theburdenremains.com

Pink Floyd – Sorrow

Artist: Pink Floyd

Herkunft: England

Song: Sorrow

Album: A Momentary Lapse Of Reason

Genre: Rock, Progressive Rock, Psychelic Rock, Art Rock, Space Rock

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://www.pinkfloyd.com/home.php

Gamma Ray – Rebellion In Dreamland

Artist: Gamma Ray

Herkunft: Deutschland

Song: Rebellion In Dreamland

Album: Land Of The Free

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:46 Minuten

Link: https://www.gammaray.org/en/

Alice In Darkland – Heavenly Ghost (Awaiting The Light)

Artist: Alice In Darkland

Herkunft: Italien

Song: Heavenly Ghost (Awaiting The Light)

Album: The Evil’s Entrails

Genre: Gothic Metal, Doom Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:47 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AliceinDarkland/

Sabbat – Dreamscape

Artist: Sabbat

Herkunft: England

Song: Dreamscape

Album: Mourning Has Broken

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:47 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Sabbat/116

Zatokrev – Starlight Leader

Artist: Zatokrev

Herkunft: Schweiz

Song: Starlight Leader

Album: Bury The Ashes

Genre: Post Metal, Doom Metal, Sludge Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:47 Minuten

Link: http://www.zatokrev.com

Graveworm – Fear Of The Dark

Artist: Graveworm

Herkunft: Italien

Song: Fear Of The Dark (Iron Maiden Cover)

Album: Scourge Of Malice

Genre: Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:47 Minuten

Link: http://www.graveworm.de

Domine – Army Of The Dead

Artist: Domine

Herkunft: Italien

Song: Army Of The Dead

Album: Champion Eternal

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:47 Minuten

Link: https://www.facebook.com/domineofficial

Sonata Arctica – White Pearl, Black Oceans

Artist: Sonata Arctica

Herkunft: Finnland

Song: White Pearl, Black Oceans

Album: Reckoning Night

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:47 Minuten

Link: http://www.sonataarctica.info/band/

Dark Fortress – A Midnight Poem

Artist: Dark Fortress

Herkunft: Deutschland

Song: A Midnight Poem

Album: Stab Wounds

Genre: Melodic Black Metal, Progressive Black Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:47 Minuten

Link: http://www.darkfortress.org

A Cosmic Trail – Navigator

Artist: A Cosmic Trail

Herkunft: Deutschland

Song: Navigator

Album: The Outer Planes

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/acosmictrail

