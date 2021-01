Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Byfist, Manowar, The Crown, Dawn Of Winter u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Byfist – With This Needle I Thee Wed

Artist: Byfist

Herkunft: USA

Song: With This Needle I Thee Wed

Album: In The End

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:32 Minuten

Link: https://byfist.com

Metallica – Master Of Puppets

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Master Of Puppets

Album: Master Of Puppets

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:32 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Avenged Sevenfold – The Stage

Artist: Avenged Sevenfold

Herkunft: USA

Song: The Stage

Album: The Stage

Genre: Heavy Metal, Metalcore, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:32 Minuten

Link: https://avengedsevenfold.com

Manowar – March For Revenge (By The Soldiers Of Death)

Artist: Manowar

Herkunft: USA

Song: March For Revenge (By The Soldiers Of Death)

Album: Into Glory Ride

Genre: Power Metal, Heavy Metal, True Metal

Veröffentlichung: 1983

Spielzeit: 8:32 Minuten

Link: https://manowar.com/biography/

Tristania – Midwintertears

Artist: Tristania

Herkunft: Norwegen

Song: Midwintertears

Album: Widow’s Weeds

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:32 Minuten

Link: http://www.tristania.com/2010/index.php/band/

The Crown – The Black Heart

Artist: The Crown

Herkunft: Schweden

Song: The Black Heart

Album: Eternal Death

Genre: Melodic Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.thecrownofficial.com

Slartibartfass – Funkenfeuer

Artist: Slartibartfass

Herkunft: Deutschland

Song: Funkenfeuer

Album: Funkenfeuer

Genre: Pagan Metal, Viking Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.facebook.com/slartibartfassmusik

The Rolling Stones – Sing This All Together (See What Happens)

Artist: The Rolling Stones

Herkunft: England

Song: Sing This All Together (See What Happens)

Album: Their Satanic Majesties Request

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1967

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://rollingstones.com

Dawn Of Winter – Funeral

Artist: Dawn Of Winter

Herkunft: Deutschland

Song: Funeral

Album: In The Valley Of Tears

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Dawn-Of-Winter-221810797934891/

Annihilator – One Falls, Two Rise

Artist: Annihilator

Herkunft: Kanada

Song: One Falls, Two Rise

Album: Feast

Genre: Thrash Metal, Speed Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.annihilatormetal.com

Waltari – Part 2, A Sign

Artist: Waltari

Herkunft: Finnland

Song: Part 2, A Sign

Album: Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony In Deep C

Genre: Heavy Metal, Heavy Rock, Crossover, Progressive Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.waltariband.com

Pallbearer – An Offering Of Grief

Artist: Pallbearer

Herkunft: USA

Song: An Offering Of Grief

Album: Sorrow And Extinction

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.pallbearerdoom.com

Edguy – Eyes Of The Tyrant

Artist: Edguy

Herkunft: Deutschland

Song: Eyes Of The Tyrant

Album: The Savage Poetry

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.edguy.net/eng/index.php

Black Country Communion – Song Of Yesterday

Artist: Black Country Communion

Herkunft: England / USA

Song: Song Of Yesterday

Album: Black Country Communion

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.bccommunion.com

Lord Belial – Unrelenting Scourge Of War

Artist: Lord Belial

Herkunft: Schweden

Song: Unrelenting Scourge Of War

Album: Angelgrinder

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lordbelialband/

Monster Magnet – Third Alternative

Artist: Monster Magnet

Herkunft: USA

Song: Third Alternative

Album: Dopes To Infinity

Genre: Stoner Rock, Psychedelic Rock, Space Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.facebook.com/monstermagnet/

Myrath – My Inner War

Artist: Myrath

Herkunft: Tunesien

Song: My Inner War

Album: Hope

Genre: Progressive Metal, Folk Metal, Oriental Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.myrath.com

Them – Punishment By Fire

Artist: Them

Herkunft: International

Song: Punishment By Fire

Album: Manor Of The Se7en Gables

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:33 Minuten

Link: https://www.facebook.com/thembandofficial

Craving – In Die Nacht Hinein

Artist: Craving

Herkunft: Deutschland

Song: In Die Nacht Hinein

Album: At Dawn

Genre: Melodic Death Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/CravingOfficial/

Van Halen – Year To The Day

Artist: Van Halen

Herkunft: USA

Song: Year To The Day

Album: Van Halen III

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/VanHalen

Fortsetzung folgt!

