Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Jack Frost, Skálmöld, Necrodeath, The Vision Bleak u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Spectral Voice – Dissolution

Artist: Spectral Voice

Herkunft: USA

Song: Dissolution

Album: Eroded Corridors Of Unbeing

Genre: Death Metal, Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 9:37 Minuten

Link: https://web.facebook.com/Necroticdoom

Jack Frost – Shadowplay

Artist: Jack Frost

Herkunft: Österreich

Song: Shadowplay

Album: Elsewhere

Genre: Gothic Metal, Doom Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:37 Minuten

Link: http://jackfrost.at

Vital Remains – I Am God

Artist: Vital Remains

Herkunft: USA

Song: I Am God

Album: Forever Underground

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:37 Minuten

Link: https://web.facebook.com/vital.remains.official

Skálmöld – Loki

Artist: Skálmöld

Herkunft: Island

Song: Loki

Album: Börn Loka

Genre: Viking Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:37 Minuten

Link: https://web.facebook.com/skalmold

Theocracy – Laying The Demon To Rest

Artist: Theocracy

Herkunft: USA

Song: Laying The Demon To Rest

Album: Mirror Of Souls

Genre: Progressive Metal, Power Metal, White Metal,

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 9:37 Minuten

Link: https://theocracymusic.com

Bull Terrier – Resurrection Mary

Artist: Bull Terrier

Herkunft: Frankreich

Song: Resurrection Mary

Album: Be Like Water

Genre: Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:37 Minuten

Link: https://web.facebook.com/BullTerrier.Band

Necrodeath – 100% Hell

Artist: Necrodeath

Herkunft: Italien

Song: 100% Hell

Album: 100% Hell

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:38 Minuten

Link: https://web.facebook.com/necrodeath.official

Killing Joke – The Lightbringer

Artist: Killing Joke

Herkunft: England

Song: The Lightbringer

Album: Hosannas From The Basements Of Hell

Genre: Post Punk, Industrial Rock, New Wave, Gothic Rock, Industrial Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:38 Minuten

Link: https://web.facebook.com/killingjokeofficial

Royal Hunt – Fear

Artist: Royal Hunt

Herkunft: Dänemark

Song: Fear

Album: Fear

Genre: Melodic Metal, Progressive Metal, Neoclassical Metal, Melodic Rock

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:38 Minuten

Link: https://royalhunt.com

The Vision Bleak – The Charm Is Done

Artist: The Vision Bleak

Herkunft: Deutschland

Song: The Charm Is Done

Album: Carpathia – A Dramatic Poem

Genre: Gothic Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:38 Minuten

Link: https://www.the-vision-bleak.de

Messiah – Fracmont

Artist: Messiah

Herkunft: Schweiz

Song: Fracmont

Album: Fracmont

Genre: Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:39 Minuten

Link: https://www.messiah-thrashingmadness.ch

Red Circuit – My Serenade

Artist: Red Circuit

Herkunft: Deutschland

Song: My Serenade

Album: Haze Of Nemesis

Genre: Melodic Progressive Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:39 Minuten

Link: https://web.facebook.com/redcircuitgermany

Devil May Care – Darkness

Artist: Devil May Care

Herkunft: Russland

Song: Darkness

Album: Awe

Genre: Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:39 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Devil-May-Care/15984

Demon – Remembrance Day (A Song For Peace)

Artist: Demon

Herkunft: England

Song: Remembrance Day (A Song For Peace)

Album: Taking The World By Storm

Genre: NWOBHM, Heavy Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 9:39 Minuten

Link: https://www.demon-official.com

Gary Moore – Surrender

Artist: Gary Moore

Herkunft: Irland

Song: Surrender

Album: A Different Beat

Genre: Blues Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:39 Minuten

Link: https://web.facebook.com/GaryMooreRW

Black Messiah – Andacht

Artist: Black Messiah

Herkunft: Deutschland

Song: Andacht

Album: First War Of The World

Genre: Symphonic Black Metal, Folk Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:40 Minuten

Link: https://web.facebook.com/BlackMessiah666

Nine Inch Nails – With Faith

Artist: Nine Inch Nails

Herkunft: USA

Song: With Faith

Album: Ghost V: Together

Genre: Industrial Rock, Alternative Rock

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:40 Minuten

Link: https://www.nin.com

Electric Wizard – Electric Wizard

Artist: Electric Wizard

Herkunft: England

Song: Electric Wizard

Album: Electric Wizard

Genre: Doom Metal, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 9:40 Minuten

Link: https://web.facebook.com/electricwizarddorsetdoom

Leprous – Echo

Artist: Leprous

Herkunft: Norwegen

Song: Echo

Album: Coal

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:41 Minuten

Link: https://www.leprous.net

Firtan – Firtan

Artist: Firtan

Herkunft: Deutschland

Song: Firtan

Album: Niedergang

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:41 Minuten

Link: https://web.facebook.com/Firtanofficial

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.