Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Pessimist, Nostradameus, Primal Fear, Einherjer u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Pessimist – 7:28

Artist: Pessimist

Herkunft: Deutschland

Song: 7:28

Album: Holdout

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:45 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pessimist.thrash

Funeral – Hate

Artist: Funeral

Herkunft: Norwegen

Song: Hate

Album: Oratorium

Genre: Funeral Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:45 Minuten

Link: https://www.facebook.com/funeralnorway

Nostradameus – Broken Soul (Virgin Mary)

Artist: Nostradameus

Herkunft: Schweden

Song: Broken Soul (Virgin Mary)

Album: Illusion’s Parade

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:45 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Nostradameus-766175420384823/

Haken – Aquarium

Artist: Haken

Herkunft: England

Song: Aquarium

Album: Aquarius

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:45 Minuten

Link: https://hakenmusic.com

Primal Fear – We Walk Without Fear

Artist: Primal Fear

Herkunft: Deutschland

Song: We Walk Without Fear

Album: Rulebreaker

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 10:45 Minuten

Link: http://www.primalfear.de/home/

Myrath – Silent Cries

Artist: Myrath

Herkunft: Tunesien

Song: Silent Cries

Album: Desert Call

Genre: Oriental Metal, Progressive Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:45 Minuten

Link: https://www.myrath.com

Wintermoon – Walk Through The Gates Of Sorrow & Hate

Artist: Wintermoon

Herkunft: Deutschland

Song: Walk Through The Gates Of Sorrow & Hate

Album: Sorrow & Hate

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 10:46 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Wintermoon/16091

Atlantean Kodex – The Curse Of Empire (All Thrones In Earth And Heaven)

Artist: Atlantean Kodex

Herkunft: Deutschland

Song: The Curse Of Empire (All Thrones In Earth And Heaven)

Album: The Curse Of Empire

Genre: Heavy Metal, Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 10:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/Atlantean-Kodex/100051705603070/

Einherjer – Av Oss, For Oss

Artist: Einherjer

Herkunft: Norwegen

Song: Av Oss, For Oss

Album: Av Oss, For Oss

Genre: Viking Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:47 Minuten

Link: https://einherjer.com

Jane’s Addiction – Three Days

Artist: Jane’s Addiction

Herkunft: USA

Song: Three Days

Album: Ritual De Lo Habitual

Genre: Rock, Alternative Rock, Funk Rock, Crossover

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 10:48 Minuten

Link: https://www.janesaddiction.com

Spirit Adrift – Reunited In The Void

Artist: Spirit Adrift

Herkunft: USA

Song: Reunited In The Void

Album: Enlightened In Eternity

Genre: Doom Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SpiritAdrift/

Type O Negative – The Profit Of Doom

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: The Profit Of Doom

Album: Dead Again

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Alternative Metal, Dark Rock

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 10:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/typeonegative

Burden Of Life – The Makeshift Conqueror, Pt.2

Artist: Burden Of Life

Herkunft: Deutschland

Song: The Makeshift Conqueror, Pt.2

Album: The Makeshift Conqueror

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:48 Minuten

Link: https://www.burdenoflife.de

Metamorphosis – Then All Was Silent

Artist: Metamorphosis

Herkunft: Schweiz

Song: Then All Was Silent

Album: Then All Was Silent

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock, Neo Prog

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 10:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/metamorphosisprogrockswiss/

Zatokrev – Angels Of Cross

Artist: Zatokrev

Herkunft: Schweiz

Song: Angels Of Cross

Album: The Bat, The Wheel And A Long Road To Nowhere

Genre: Post Metal, Doom Metal, Sludge Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:49 Minuten

Link: http://www.zatokrev.com

Summoning – Nightshade Forests

Artist: Summoning

Herkunft: Österreich

Song: Nightshade Forests

Album: Dol Guldur

Genre: Atmospheric Black Metal, Ambient Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 10:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SummoningOfficial/

Count Raven – A Lifetime

Artist: Count Raven

Herkunft: Schweden

Song: A Lifetime

Album: Mammons War

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:50 Minuten

Link: https://www.facebook.com/countravendoom/

Trooper – O Viata Este Prea Mult

Artist: Trooper

Herkunft: Rumänien

Song: O Viata Este Trea Mult

Album: Electric

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 10:50 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TrooperRocks

Helrunar – Rattenkönig

Artist: Helrunar

Herkunft: Deutschland

Song: Rattenkönig

Album: Sól

Genre: Pagan Black Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:51 Minuten

Link: https://www.facebook.com/helrunar

Sólstafir – Djákninn

Artist: Sólstafir

Herkunft: Island

Song: Djákninn

Album: Svartir Sandar

Genre: Viking Metal, Psychedelic Rock, Alternative Rock, Post Metal, Post Rock

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:51 Minuten

Link: https://solstafir.is

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.