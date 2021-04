Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Saint Vitus, A Cosmic Trail, Triptykon, Wintermoon u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Remembrance – Stone Mirrors

Artist: Remembrance

Herkunft: Frankreich

Song: Stone Mirrors

Album: Fall, Obsidian Night

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: http://www.remembrance-band.com/en/home.htm

Neil Young – The Last Trip To Tulsa

Artist: Neil Young

Herkunft: Kanada

Song: The Last Trip To Tulsa

Album: Neil Young

Genre: Rock, Grunge Rock, Folk Rock

Veröffentlichung: 1968

Spielzeit: 9:25 Minuten

Link: https://www.neil-young.info/diskografie/neils-bands.html

Saint Vitus – The Psychopath

Artist: Saint Vitus

Herkunft: USA

Song: The Psychopath

Album: Saint Vitus

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 9:26 Minuten

Link: https://www.saintvitusband.com

A Cosmic Trail – In Ertia

Artist: A Cosmic Trail

Herkunft: Deutschland

Song: In Ertia

Album: II; Mistral

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/acosmictrail

Triptykon – Abyss Within My Soul

Artist: Triptykon

Herkunft: Schweiz

Song: Abyss Within My Soul

Album: Aparistera Daimones

Genre: Doom Metal, Black Metal, Gothic Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:26 Minuten

Link: https://www.triptykon.net

Mägo De Oz – Dies Irae

Artist: Mägo De Oz

Herkunft: Spanien

Song: Dies Irae

Album: Gaia III: Atlantia

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Celtic Folk Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/magodeozoficial?filter=2

Coheed And Cambria – The Light & The Glass

Artist: Coheed And Cambria

Herkunft: USA

Song: The Light & The Glass

Album: In Keeping Secrets Of Silent Earth: 3

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:26 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PhV6B8HTB0Q

Led Zeppelin – Tea For One

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: England

Song: Tea For One

Album: Presence

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1976

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://ledzeppelin.de

Wintermoon – Ruins

Artist: Wintermoon

Herkunft: Deutschland

Song: Ruins

Album: Dogma

Genre: Black Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Wintermoon-127258277386300/

Royal Hunt – Hell Comes Down From Heaven

Artist: Royal Hunt

Herkunft: Dänemark

Song: Hell Comes Down From Heaven

Album: A Life To Die For

Genre: Melodic Progressive Metal, Melodic Rock

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://royalhunt.com

Samsas Traum – Der Flammen Glanz Im Haar

Artist: Samsas Traum

Herkunft: Deutschland

Song: Der Flammen Glanz Im Haar

Album: Asen’ka – Ein Märchen Für Kinder Und Solche, Die Es Werden Wollen

Genre: Gothic Metal, Darkwave, Avantgarde Black Metal, Neoclassical

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: http://www.samsas-traum.info

Circus Maximus – Ultimate Sacrifice

Artist: Circus Maximus

Herkunft: Norwegen

Song: Ultimate Sacrifice

Album: Isolate

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/circusmaximusband/about/

Ascian – Dead Will Carry The Dead

Artist: Ascian

Herkunft: Deutschland

Song: Dead Will Carry The Dead

Album: Elysion

Genre: Doom Metal, Death Metal, Post Black Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AscianDoom/

Heathen – Heathen’s Song

Artist: Heathen

Herkunft: USA

Song: Heathen’s Song

Album: Victims Of Deception

Genre: Technical Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/heathen.official

Asgaard – Nameless Land Of Streams

Artist: Asgaard

Herkunft: Polen

Song: Nameless Land Of Streams

Album: When The Twilight Set In Again

Genre: Gothic Metal, Black Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AsgaardOfficial/

Devin Townshend Project – Deconstruction

Artist: Devin Townshend Project

Herkunft: Kanada

Song: Deconstruction

Album: Deconstruction

Genre: Rock, Heavy Metal, Progressive Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:27 Minuten

Link: https://www.hevydevy.com

Avantasia – The Wicked Symphony

Artist: Avantasia

Herkunft: Deutschland

Song: The Wicked Symphony

Album: The Wicked Symphony

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: https://www.tobiassammet.com/de

Black Willows – Rise

Artist: Black Willows

Herkunft: Schweiz

Song: Rise

Album: Samsara

Genre: Psychedelic Metal, Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/theblackwillows/

Bling Guardian – The Ninth Wave

Artist: Blind Guardian

Herkunft: Deutschland

Song: The Ninth Wave

Album: Beyond The Red Mirror

Genre: Power Metal, Speed Metal, Symphonic Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: https://www.blind-guardian.com/band/

Odroerir – Zwergenschmiede

Artist: Odroerir

Herkunft: Deutschland

Song: Zwergenschmiede

Album: Götterlieder

Genre: Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Odroerirofficial/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.