Time For Metal Zeitreise: ein Blick zurück und in die Zukunft

Hallo liebe Time For Metal Leser,

heute gibt es von uns keine neue Folge der im Januar gestarteten Kolumnen-Serie der Time For Metal Zeitreise. Aus privaten Gründen hat sich die Produktion der aktuellen Folge verzögert und wird natürlich zum gegebenen Anlass nachgeholt.

Trotzdem wollen wir den letzten Tag des Monats für die Zeitreise nutzen und noch mal kurz berichten, wie es zu diesem Projekt gekommen ist. Im Januar stand der Rückblick auf das vierzig Jahre alte Iron Maiden Album mit dem Namen Killers im Raum. Diese übernahm nach Anfrage von René der liebe Andreas, um dann festzustellen, dass es nicht sein Steckenpferd in der Iron Maiden Diskografie ist. Kurz mit einander kommuniziert, kam dabei heraus, dass aus genau diesem Grund René die Aufgabe geschickt versucht hat, an seinen Kollegen abzuwiegeln. Daraufhin haben beide beschlossen, einfach gemeinsam auf Killers zurückzublicken und die Zeitreise war geboren.

Im Dialog durch das alte Album zu ziehen, erfüllt nicht nur die beiden Redakteure mit Freude, sondern kam auch bei den Lesern und Kollegen sehr gut an. Seitdem sind sechs Folgen erschienen, die ihr weiter unten noch mal aufrufen könnt. Neben den euch bekannten Songs und Meilensteinen lebt die Zeitreise von persönlichen Eindrücken und Anekdoten der beiden Schreiber, die beide am 06.05 auf die Erde gespuckt wurden und alterstechnisch genau ein Jahrzehnt auseinanderliegen.

In der nächsten Folge, die wir euch hier gerne verraten möchten, gibt es den ersten Gast, der die beiden unterstützen wird. Aus der Redaktion wird Florian W. seinen Senf zum Klassiker Tales From The Twilight World (1990) der deutschen Power Metal Ikone Blind Guardian dazugeben.

Neue Time For Metal Zeitreisen erscheinen immer am 15. und am letzten Tag des Monats um 19 Uhr. Haltet also die Augen offen es – werden dieses Jahr noch viele spannende Themen seziert.

Euch gefällt unsere Time For Metal Zeitreise? Dann schaut euch gerne die bisher erschienenen Folgen an.

