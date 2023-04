Tribulation: veröffentlichen Stop-Motion Video für Blue Öyster Cult Cover „Vengeance (The Pact)“

Vergangenen Freitag (7. April) haben Tribulation ihre neue EP Hamartia über Century Media Records veröffentlicht. Als Vorgeschmack auf Hamartia gibt es jetzt ein Stop-Motion-Animationsvideo (produziert von Selmer Kastalje zum Blue Öyster Cult-Cover Vengeance (The Pact) zu sehen hier:

Adam Zaars (Gitarre) sagt: „We felt that Vengeance (The Pact) deserved a video as well, and considering the lyrical content of the song, a stop-motion approach seemed like the way to go. It’s an idea we’ve entertained before, and we’re very glad Selmer Kastalje was available to help us bring this idea to life.“

In den schmutzigen Tiefen der schwedischen Death-Metal-Szene geschmiedet, waren Tribulation schon immer die schattenhaften Geächteten des Undergrounds – und mit Hamartia schlagen sie ein neues Kapitel in ihrer düsteren Geschichte auf. Neben Johannes Andersson (Gesang, Bass), Adam Zaars (Gitarren) und Oscar Leander (Schlagzeug) begrüßen Tribulation auf dieser EP den neuen Gitarristen Joseph Tholl, der sich das Songwriting mit Zaars teilt. Die daraus resultierenden vier Tracks auf Hamartia sind eine krawallige Zusammenfassung all dessen, was eingefleischte Fans von der schwedischen Crew erwarten – nur schärfer, düsterer und mit Gift gespickt.

Tribulation – live 2023:

April 6, 2023 – Stockholm (Sweden) – Geronimo’s / Release Show

June 1-3, 2023 – Blädinge (Sweden) – Tyrolen Blädinge / Muskelrock

June 10, 2023 – Sölvesborg (Sweden) – Sweden Rock Festival

July 5-8, 2023 – Ballenstedt (Germany) – Rock Harz Festival

July 7, 2023 – Nijmegen (The Netherlands) – Doornroosje

July 8, 2023 – Dortmund (Germany) – Tombstoned Fest

July 28-29, 2023 – Freissenbüttel (Germany) – Burning Q Festival

Aug. 10-12, 2023 – Schlotheim (Germany) – Party.San Open Air

Aug. 9-12, 2023 – Jaromer (Czech Republic) – Brutal Assault Festival

Aug. 11-13, 2023 – Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Open Air

Aug. 10-13, 2023 – Walton On Trent (UK) – Bloodstock Open Air

Nov. 10-11, 2023 – Umea (Sweden) – House Of Metal Festival

