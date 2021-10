Trollfest – Happy Heroes (EP)

Hot oder Schrott – weitere Meinungen lassen die Norweger Trollfest zu ihrer Musik nicht zu. Im März dieses Jahres gab es eine kleine EP, die in kurzen Kompositionen ein kleines Lächeln in den schweren Tagen auf eure Gesichter zaubern sollte. Wild schlagend mit der Napalm Records Flagge soll es für die Skandinavier wieder an die Grenzen des im Metal Möglichen gehen. Humpa, Folk Metal und viel Schabernack in einem verrückten Gewand – dafür stehen die kleinen fiesen Trolle, die nur zu gerne ein Fest feiern wollen. Live geht es für die Bande immer steil, zündet die EP denn auch nach einem halben Jahr noch? Das ist unsere heutige Frage aller Fragen. Wenn eine EP Happy Heroes heißt und dann noch aus den Händen dieser Chaotentruppe stammt, sollte jedem gut sortierten Metalhead die Altarleuchte aufgehen. Die böse Vorahnung wird eins zu eins ganze 15 Minuten bis auf’s Äußerste strapaziert. Nach dem einzigen eigenen Song der Single Happy Heroes zieht es einem mit drei Covern die Füße vom Grund weg. Cartoon Heroes zündet den Gute-Laune-Modus ohne Rücksicht auf Verluste. Mein Höhepunkt hört auf den Namen Don’t Worry Be Happy – ja genau, dieses Don’t Worry Be Happy und nein, Trollfest meinen es ernst damit. Was die Trolle jetzt geritten hat, weiß der Teufel. Es mag an viel Alkohol und dem Corona-Lockwon-Blues liegen, dass sie ihre gute Kinderstube abermals in ein Trollhaus verwandelt haben. Mit viel Schnaps und anderen berauschenden Produkten kann man die Klänge noch gut verkraften, völlig nüchtern landet der Kopf voller Verzweiflung selbst beim Schreiben dieser Zeilen auf der Tastatur. Last But Not Least gibt es Happy. Vor lauter Glücksgefühle vergisst man glatt, dass es eigentlich um die Single Happy Heroes geht, der diese EP anführt. Ihr seid völlig down, habt nie Spaß im Leben und jeden Tag einen Tiefschlag nach dem anderen? Dann versucht es doch mit dieser EP. Sollte es auch nicht klappen, dann seid gewiss, ihr werdet in euren letzten Tagen nie wieder ein Lächeln auf die Lippen bekommen. Über die musikalische Darbietung bleibt final nur zu sagen: Entweder liebt man Trollfest oder möchte dieser vor Glück triefende EP schnellstmöglich im Kaminfeuer den letzten Gnadenstoß geben. Es bleibt dabei alles Happy, oder?

Trollfest – Happy Heroes (EP) René W. 7 Leser Bewertung 0 Bewertungen 0 7 Punkte