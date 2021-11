Unantastbar und Ochmoneks am 30.10.2021 im Löwensaal, Nürnberg

Event: Wellenbrecher Tour 20/21

Headliner: Unantastbar

Vorband: Ochmoneks

Ort: Löwensaal, Nürnberg

Datum: 30.10.2021

Genre: Deutschrock

Besucher: ca. 1200 (ausverkauft)

Veranstalter: Thomas Ackermann

Setliste:

Intro Wir Sind Die Stimme Nur Noch Diese Lieder Ihr Könnt Mich Alle Mal Kämpft Mit Uns Du Fehlst Bis Nichts Mehr Bleibt Ich Glaube An Mich Solange Unser Herz Noch Schlägt Flügel Unsere Waffen Eine Weiße Rose Alles Was Zählt Schlaflos Rette Sich Wer Kann Dein Leben, Deine Regeln, Dein Gesetz Aus Dem Nebel Für Immer Wir Zwei Es Kommt Die Zeit Für Immer Für Immer Mein

– Zugaben

Tausend Gedanken, Tausend Bilder Gerader Weg Das Stadion brennt Ich Gehöre Mir Fackeln Im Sturm

Der 30.10.2021 steht im Nürnberger Löwensaal ganz im Zeichen des Deutschrocks. Unantastbar machen auf ihrer Wellenbrecher Tour 20/21 Halt in Nürnberg und zahlreiche Fans folgen ihren Ruf, sodass es am Ende heißt – ausverkauft.

Bereits beim Einlass um 18:30 Uhr ist der Löwensaal gut gefüllt und die Einheizer aus Düsseldorf, die Band Ochmoneks, sorgen eine Stunde mit ihren Punk-/Deutschrock für Stimmung im Publikum. Um 20:45 Uhr endet das Vorprogramm. Die Fans von Unantastbar, die vorher eifrig die Bar und den Merchandise Stand aufsuchen, machen sich für die Südtiroler Band bereit und lautstarke Sprechchöre fordern den Anfang der Show.

Gegen 21:15 Uhr betritt die Band unter den Klängen des Intros die Bühne – und legt auch gleich richtig los: Wir Sind Die Stimme, Nur Noch Diese Lieder und Ihr Könnt Mich Alle Mal werden ins Publikum gepeitscht, das textsicher lauthals mitsingt.

Sänger Joachim “Joggl” Bergmeister begrüßt die Fanmenge, unter denen auch schon zahlreiche Anhänger der letzten Tourorte anwesend sind. Der eher sonst zurückhaltende Sänger in puncto Publikumsansprachen zeigt sich für seine Verhältnisse ziemlich gesprächig, feuert die Fans zu “Oh wie ist das schön” – Gesängen an, erkennt richtig, dass Nürnberg Franken und NICHT Bayern ist und initiiert sogar eine “La–Ola Welle”.

Kleine Ansagen zwischen den Liedern sorgen für zahlreichen Applaus und die aktuelle CD Wellenbrecher (2020) ist den meisten Anhängern der Band eh schon bekannt, sodass sie auch bei diesen Liedern eifrig mitsingen, wie z.B. bei Wir Sind Die Stimme, Ich Glaube An Mich, Rette Sich Wer Kann, Flügel oder Für Immer Wir Zwei.

Fast das ganze Wellenbrecher Album spielen Unantastbar an diesen Abend, die sichtlich froh darüber sind, ihre Tour fortzuführen und die in letzter Zeit auch bei ein paar Festivals mit von der Partie waren.

Nur für einen Moment wird es in der Halle etwas ruhiger, als die Band ihren Song Du Fehlst einem kürzlich verstorbenen Freund widmet. Ansonsten ist das Konzert ein Abriss vom Feinsten. Es wird getanzt, gepogt, Bierbecher fliegen durch die Gegend und ein paar Mutige wagen sich auch ans Stagediving. Vor allem die älteren Kracher der Band Ihr Könnt Mich Alle Mal, Kämpft Mit Uns, Solange Unser Herz Noch Schlägt und Unsere Waffen sorgen für eine Riesenstimmung im Publikum, obwohl der Sound an manchen Stellen manchmal hakt.

Auch das Cover Eine weiße Rose von den Kastelruther Spatzen kommt super bei den Fans von Unantastbar an und so spielen die fünf knapp zwei Stunden einen Song nach dem anderen und lassen der Menge kaum Zeit zum Verschnaufen. “Nürnberg, könnt ihr noch?”, fordert Joggl immer wieder das Publikum zum Weitermachen auf!

Eine kurze Pause gönnte sich nur die Band – um dann kurz darauf mit fünf Zugaben ins Finale zu gehen.

Darunter natürlich Songs wie Gerader Weg und Das Stadion Brennt – die Fußballhymne schlechthin. Spätestens da gibt es kein Zurückhalten in den vorderen Reihen und die Fans hüpfen und tanzen um die Wette.

Das letzte Lied Fackeln Im Sturm sorgt für Gänsehautstimmung, das unter dem Schein von Handys und Feuerzeugen für ein würdiges Finale sorgt. Die Band genießt sichtlich den letzten Applaus, wirft Drumsticks und Plektren ins Publikum und schießt mit den Fans das obligatorische Abschlussbild. Ein langer, schweißtreibender Konzertabend geht vorbei und das Publikum verlässt erschöpft, aber glücklich den Löwensaal – genau das ist es, was die meisten von uns vermisst haben und das jetzt hoffentlich wieder Normalität bleibt.