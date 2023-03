Under The Black Sun 2023: das Billing ist komplett

Das Under The Black Sun Open Air 2023 findet im kommenden Juli einmal mehr in Friesack statt. Die Freilichtbühne wird vom 29.06. bis 01.07.2023 einmal mehr der Ort sein, an dem sich die Sommer-Sonne verfinstert.

Mit dabei sind folgende Bands:

Ad Mortem (Ger)

Auro (Ger)

Bestial Bukkake (Ger)

Craft (Swe)

Drudensang (Ger)

Elite (Nor)

Forgotten Tomb (Ch)

Halphas (Ger)

Karner (At)

Khors (Ukr)

Koldbrann (Nor)

Malphas (Ch)

Messiah (Ch)

Nahemia (Uk)

Nargaroth (Ger)

Nocturnal Depression (Fr)

Nornír (Ger)

Salve La Muerte (Mx)

Silva Nigra (Int)

Spectral Wound (Ca)

The Rise Of Micltan (Mx)

Totenwache (Ger)

Tsatthoggua (Ger)

Urgehal (Nor)

Varulv (At)

Das Event auf Facebook: https://fb.me/e/1gf5hUpXk

Tickets gibt es hier.