Venom Inc. und Suffocation: Geben weitere Shows und Opening Act bekannt

VENOM INC., die Urväter des Black Metal, und die US-Death Metaller SUFFOCATION

haben kürzlich eine gemeinsame Co-Headlinetour durch Europa angekündigt, auf der sie ihre letztes Jahr erschienenen Alben »Avé« bzw. »…Of The Dark Light« vorstellen werden. Als Support werden sie die brasilianischen Thrasher von NERVOSA sowie die kanadischen Ethnic Symphonic Metaller AETERNAM mit an Bord haben. Heute können die Bands weitere Shows sowie den Opening Act für diese anstehende Tour bekanntgeben – SURVIVE. Weitere Details gibt es unten.

»Blood Stained Earth Tour 2018«

VENOM INC. + SUFFOCATION

w/ NERVOSA, AETERNAM, SURVIVE

09.03. UK Bristol – Bierkeller

10.03. UK Manchester – Rebellion

11.03. UK Glasgow – Audio**

12.03. UK Birmingham – Asylum NEU!

13.03. UK London – Islington Academy

14.03. B Opwijk – Nosta

15.03. F Paris – Petit Bain

16.03. NL Eindhoven – Dynamo (w/ EVIL INVADERS)* NEU!

17.03. D Hamburg – Kulturpalast

18.03. DK Aarhus – VoxHall

19.03. DK Kopenhagen – Pumpehuset

20.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

21.03. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

22.03. I Brescia – Circolo Colony

23.03. I Bologna – Zona Roveri

24.03. A Graz – Explosiv

25.03. H Budapest – Barba Negra

26.03. RO Cluj-Napoca – Form Space

27.03. A Wien – Viper Room

28.03. SK Kosice – Collosseum

29.03. CZ Prag – Futurum NEUE VENUE!

30.03. D Dresden – Eventwerk NEU!

31.03. PL Kattowitz – MegaClub NEU!

*ohne SUFFOCATION

**ohne NERVOSA

