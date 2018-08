The Stooges meets The Birthday Party oder Devo fremdbefruchtet mit Mark E. Smith´s Fall.

Die Post-Punk Band V**gra Boys (**=wegen der Spam Filter) haben ihr Debüt Album Street Worms angekündigt. Es erscheint am 28. September via YEAR0001. Nach dem bereits veröffentlichten ersten Song Sports, gibt es jetzt auch ein Video dazu. Produziert wurde das Album von Daniel Fagerström (Skull Defects, Chronic Heist) und Pelle Gunnerfeldt (The Hives, Fireside).

„…a filthy, twisted slice of punk“ – DIY “The song is a perfect indictment of the sort of sweaty, brittle masculinity that tends toward overcompensation” – Pitchfork Best New Track „A horn-laden, sax-skronking treat…“ – Clash

Gerade hast du noch Rugby gespielt und in der nächsten Minute essen dich die Würmer. Und während die Lichter langsam verblassen und die befremdlichen Gesichter deiner Freunde dich anschauen, zieht dich Sänger Sebastian Murphy an beiden Ohren hoch und fragt dich was du vom Leben erwartest. Street Worms Tracklist:

Down In The Basement

Slow Learner

Sports

Best In Show

Just Like You

Shrimp Shack

Frogstrap

Worms

Amphetanarchy Hier geht´s zu den bekannten Plattformen:

