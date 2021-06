Vio-Lence: verraten Details zur anstehenden neuen EP ‚Let The World Burn‘

Letztes Jahr hatten Vio-Lence bereits die Digitalsingle California Uber Alles (einem Cover des Dead Kennedys Klassikers!) via Metal Blade Records veröffentlicht. Nachdem die Band den Fans einen Vorgeschmack auf das gegeben hat, was kommen wird, ist sie nun bereit, ihre kommende EP anzukündigen: Let The World Burn – ihre erste Originalveröffentlichung seit dem 1993er Album Nothing To Gain! Let The World Burn wird Anfang 2022 über Metal Blade Records veröffentlicht. Aufgenommen wurde Let The World Burn mit Juan Urteaga in den Trident Studios in Pacheco, CA, abgemischt von Tue Madsen.

Sänger Sean Killian hat dazu Folgendes zu sagen: „Das Leben ist dazu da, gelebt zu werden, und während dieses einen Lebens hat man die Möglichkeit, wahrhaftige Erinnerungen für sich selbst und für Menschen zu schaffen, die die gleiche Zeit auf diesem Planeten verbringen wie man selbst. Seit 33 Jahren hat diese eine Kreation namens Eternal Nightmare Erinnerungen für Menschen auf der ganzen Welt geschaffen. Nun ist es an der Zeit, im Jahr 2021 neue Erinnerungen zu schaffen, und Vio-Lence hat das nun für mich getan und ich hoffe auch für euch. Diese Wiederauferstehung begann 2019 mit einem einfachen Text, der besagte: „Lasst uns eine Show machen“. In diesem Moment begannen wir an neuen Songs zu arbeiten. Ich bin sehr stolz auf die neue Musik, die wir geschaffen haben, und wir haben das Glück, mit einigen sehr kreativen Leuten zusammengearbeitet zu haben. Juan Urteaga, der es geschafft hat, die Band an den Rand des Wahnsinns zu treiben, um die Intensität einzufangen, die wir als Band immer durch unsere Musik und unsere Live-Auftritte zu den Menschen gebracht haben. Tue Madsen verlieh unserer einzigartigen Manie eine besondere Note und brachte rohe Perfektion in unseren Sound. Hier ist nichts zu poliert, es sei denn, Glasscherben und zerbrochene Rasierklingen sind das, was ihr als poliert betrachtet. Ich liebe es, kreativ zu sein und wir hoffen, dass eure Köpfe explodieren, wenn ihr die neue Vio-Lence hört. Vielen Dank an alle Beteiligten und vor allem an Metal Blade Records, die Vio-Lence die Möglichkeit gegeben haben, eure Köpfe zu sprengen.“

Vio-Lence wurden 1985 im Schoß der Thrash-Metal-Anfänge geboren: In der East Bay Area von San Francisco. Mit einer wilden Mischung aus brennenden Gitarrenriffs, unerbittlichem Rhythmus und einem ultra-aggressiven Gesangsstil haben sie eine Intensität, die im Metal unübertroffen ist. Nachdem sie sich Ende 1993 aufgelöst hatten, zogen ihre Musik und ihr Vermächtnis immer noch Metal-Heads aus der ganzen Welt an. Eine Rückkehr zu Live-Auftritten begann Mitte April 2019 und sie haben seitdem nicht zurückgeblickt.

Vio-Lence Line-Up:

Sean Killian – Vocals

Perry Strickland – Drums

Christian Olde Wolbers – Bass

Bobby Gustafson – Guitars

Phil Demmel – Guitars

