Voltage Arc: die Schweizer veröffentlichen mit „Upside Down“ eine waschechte Hardrock Ballade samt Musikvideo

Hardrock voller verzerrter Gitarren, explosive Drums und die richtige Mischung aus Energie und Spannung sowie dem entsprechenden 80er-Outfit, das sind Voltage Arc. Jetzt erschien mit Upside Down die erste von zwei Singles, in der die jungen Schweizer sich indes von ihrer emotional aufgeladenen Seite zeigen. Mit dem Song, lassen die Youngster den Zuhörer kraftvoll-harmonisch den Höhepunkt erreichen, bevor sie ihn anschließend zurück in das ‘hier und jetzt’ entlassen. Die erste Auskopplung ihrer neuen, am 11.06.2021 über Dr. Music Records erscheinenden EP Rebels, ist eine waschechte Hardrock Ballade und kommt mitsamt einem astrein rockenden Musikvideo daher:

Voltage Arc ist eine junge enthusiastische Band, bestehend aus Sänger Toni Hörner, Gitarrist Merlin Eichenberger, Bassist Julian Stein und Schlagzeuger Timon Forrer, die zielstrebig unterwegs ist den ausgelassenen Spaß am Rock ’n’ Roll Lifestyle rüberzubringen. Schon in sehr jungen Jahren trafen sich die Musiker und begannen mit ihrem Sound zu experimentieren, der sich von 2016 an zu einem Mix aus Hardrock und Heavy Rock manifestierte. Auch die Ambitionen der Band, ihre Musik professioneller zu gestalten, wuchsen Jahr für Jahr und so erschien vor drei Jahren die Debüt-EP Break Free. Ein Jahr später folgte die erstmals von einem, im heimatlichen Club mit ihren partybegeisterten Fans gedrehten, Musikvideo begleitete Single For Rock And Roll. Dieser besondere Party-Drive ist auch auf der neuen EP spürbar, die mit voller Wucht in Toni Watzingers (Prophet’s Call, Declamatory, Silver End) Music Passion Studio produziert wurde. Rebels besteht aus straighten Heavy Rock Songs, welche die Herzen feierfreudiger Fans beinharter Rockmusik höher schlagen lassen. Die EP ist ein gutes Beispiel dafür, dass der wilde ungezähmte Geist des 80er Hardrocks auch in der Gegenwart weiterlebt und blutjunge Rockmusiker wie Voltage Arc weiterhin dem Mythos ‘Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll’ nacheifern. Ungekünstelt, energiegeladen gibt es hier fünf kernige abwechslungsreiche Songs auf die Lauscher, die es verdient haben Gehör zu finden. Mit ihrer Rock ’n’ Roll Attitüde bretterten die vier jungen Schweizer Anfang 2020 direkt durch auf den mehr als verdienten zweiten Platz des SPH Music Masters Contests und konnten so bereits erstes Aufsehen erregen. Die trinkfeste Meute kann es gar nicht mehr erwarten ihre elektrisierende Energie wieder auf der Bühne auszuleben und die fünf leidenschaftlich rockenden neuen Songs ihrer wachsenden Fanschar zu präsentieren. Dass ihre Auftritte nicht alltäglich sind, lassen schon die Fotos von wilden Shows auf ihrer Website und in den sozialen Medien erkennen. Da wird auch gerne mal mit dem Mofa während des Konzertes über die Bretter geknattert.