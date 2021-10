Volumes: kündigen neues Album „Happier?“ für den 19.10. auf Fearless Records

Volumes haben während der Pandemie regelmäßig neue Songs veröffentlicht. Am 8. Oktober hat die Band bestätigt, dass sie ihr neues Album Happier? am 18. November über Fearless Records veröffentlichen wird. Vorbestellt werden kann der metallische Moloch hier.

Die Band hat außerdem das Video zur neuen Single Bend veröffentlicht. Schaut es euch auf YouTube an.

„In Bend geht es darum, wie in einer Beziehung manchmal eine Person die andere brechen kann, während sie sich selbst nie zu verbiegen oder zu brechen scheint“, sagt Sänger Michael Barr. „Es geht wirklich darum, wie leicht wir uns in jemand anderen verwandeln können und anfangen, uns gegenseitig niederzureißen.“

Im Jahr 2010 betraten Volumes mit der The Concept Of Dreaming-EP die Hardrock-Szene. Via folgte 2011 und No Sleep erschien 2014. Nachdem sich die Band 2015 zunächst von Barr getrennt hatte, blieb sie produktiv und veröffentlichte Different Animals [2017] und die Coming Clean-EP [2019]. Ihre Gesamtanzahl an Streams überstieg 40 Millionen und sie ernteten internationales Lob von Leuten wie Alternative Press, New Noise Magazine, Rock Sound, Metal Injection und anderen. Barr kehrte 2020 in die Band zurück.

HAPPIER? – Tracklist:

FBX Malevolent Bend Get Enough Lets Me Down Man On Fire Weighted See You Again Into You (Hurt) Void“ Happier?

