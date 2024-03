Voyager: canceln EU/UK-Tourdaten

Nach ihrem Durchbruch mit einer Top-10-Platzierung beim Eurovision Song Contest und dem Aria-Top-Album Fearless In Love ereilte Voyager im letzten Herbst eine grausame Schicksalswende, als bei Sänger, Keytarist und Gründungsmitglied Daniel Estrin Krebs diagnostiziert wurde.

Während Dannys Chemotherapie sehr effektiv war, ist sein Krebs die aggressivste Mutation. Sein Ärzteteam wird die vierzehntägige Chemotherapie auf absehbare Zeit fortsetzen, was Tourneen unmöglich macht. Aus diesem Grund haben Voyager gemeinsam beschlossen, alle Konzerte im Jahr 2024 abzusagen, um sicherzustellen, dass der Fokus auf Dannys Genesung und der Fortsetzung seiner positiven medizinischen Fortschritte liegt.

Voyager versprechen, dieses Jahr aktiv zu bleiben. Mit Eurovision-Ausstellungen in verschiedenen Museen, Medienauftritten und wachsendem Patreon verspricht 2024 ein kreatives Jahr für Voyager zu werden. Danny führt einen großen Teil seiner positiven Einstellung auf die unglaubliche Unterstützung der Fangemeinde der Band in den letzten Monaten zurück und Voyager bedanken sich bei allen für das Verständnis für diese sehr schwierige Entscheidung.

„Dear extended musical family,“ schreiben Voyager. „We have to share some bittersweet news with you all today. The good news is that Danny’s chemotherapy is working, the bad news is that we have made the decision to cancel all 2024 live performances in order to allow the chemo to continue working its magic, with the hope that Danny can continue to #fvckcancer and regain his strength. You’ve all been incredible, and we didn’t make this decision lightly. We will continue to be active as a band in other ways and we appreciate your continued support. While we can’t tour right now, we have many other things in the works and 2024 still promises to be an exciting year for us as a band, and the creative juices are flowing.“

„We apologise again for not being able to make it to a city near you this year. We love you all.“

Team Voyager. xx

Alle Tickets werden automatisch zurückerstattet. Das Geld wird auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückerstattet, die die Kunden beim Kauf ihrer Tickets verwendet haben. Bei Käufen mit Kreditkarte dauert es 3-5 Tage, bis das Geld wieder auf dem Konto ist.

Fans können Voyager weiterhin unterstützen, indem sie ihrem Patreon beitreten oder Merchandise in den folgenden Shops kaufen:

Patreon: https://www.patreon.com/voyagerau

US-Shops

https://merchbooth.net/voyager/

https://redirect.season-of-mist.com/VoyagerFiL

Weltweite Stores

Australien – https://wildthingmusic.com/collections/voyager

UK/EU – https://eu.kingsroadmerch.com/voyager/