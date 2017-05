Kreuzt Euch Halloween für den 2. Juni im Kalender an, denn an diesem Tag veröffentlicht Horror Metal Maestro WEDNESDAY 13 sein neues Studioalbum »Condolences«, das Zeugnis ablegt von seiner wachsender Faszination für die Metalwelt und ihren endlosen Möglichkeiten zum Thema Horror. In diesem vierten Trailer heute, spricht der Frontmann über seinen favorisierten B-Horrorfilm ‚Shock ‚em Dead‘ von 1990 und seine Lieblingsschauspielerin. Seht den Clip hier:

»Condolences« wird am 2. Juni erscheinen. Das Album wurde produziert, gemixt und gemastert von Chris „Zeuss“ Harris (MURDERDOLLS, HATEBREED, ROB ZOMBIE). Das Artwork stammt aus der Feder von Travis Smith (OPETH, KATATONIA, NEVERMORE).

Seht WEDNESDAY 13 bei den folgenden Tourdaten in Europa:

04.06. D Leipzig – Wave Gotik Treffen

05.06. D Köln – Luxor

06.06. NL Eindhoven – Dynamo EZ

08.06. IRL Dublin – Voodoo Lounge

09.06. NIR Belfast – Limelight 2

10.06. UK Castle Donington – Download Festival, ‚Dogtooth Stage‘

Weitere Shows für dieses Jahr werden bald angekündigt.

Quelle: www.nuclearblast.de

