„Welicoruss mit Support Frozen Infinity und Vedrfölnir am 20.04.2018 in der Mensabar, Freiburg im Breisgau“

Headliner: Welicoruss Vorbands: Frozen Infinity, Vedrfölnir Ort: Mensabar Freiburg, Rempartstr.18, 79098 Freiburg im Breisgau Datum: 20.04.2018 Kosten: 12,- € VVK, 15,- € (Studenten 12,- €) AK Genres: Symphonic Black Metal, Melodic Death Metal, Extreme Folk Metal Besucher: ca. 90-100 Veranstalter: Hellblast Promotion Link: https://www.facebook.com/events/387355661692011/ Setlisten:

Frozen Infinity

Vedrfoelnir Phoenix Neverending Story Withered Mirror Mask For Those Who Died Grave New World Architect Our Words Are Law YMIR Hasserfüllt In Hel Loki`s Rache Wotans Weltenreise Sauflied Des Glückes Schmied Svadilfari

Heute mache ich mich auf den Weg in die Mensabar des Studierendenwerks Freiburg, wo Welicoruss aus Sibirien spielen. Ich habe die Jungs aus Novosibirsk vor gut einem Jahr schon einmal im Freiburger Crash gesehen, musste aber leider arbeitsbedingt früher gehen. Somit gehört der Gig heute zum Pflichtprogramm. Zum Glück habe ich heute nur eine kurze Anfahrt von 10-15 Minuten, es wird danach nur eine sehr kurze Nacht für mich, da direkt morgen früh das MPS in Bad Säckingen am Hochrhein auf dem Programm steht. Die Parkplatzsuche stellt kein großes Problem dar, zum Glück liegt direkt nebenan ein Parkhaus. Ich bin etwas spät dran, Einlass war schon vor gut 45 Minuten, doch schon im Vorbeifahren sehe ich, das wohl nicht viel los ist. Draußen stehen vieleicht sechs oder sieben Leute beim rauchen und Bier trinken. Als ich gegen 20:20 die Mensabar betrete, ist auch drinnen nicht allzu viel los, vieleicht 50 Leute sind bisher gekommen. Das habe ich hier bei einigen ähnlichen Events auch schon ganz anders erlebt, aber bei dem geilen Wetter ziehen es Freiburgs Headbanger offenbar vor, etwas länger am Baggersee abzuhängen. Die Mensabar ist nicht das typische Mekka für Metal-Freaks, aber ab und an stehen hier auch ein paar interessante Rock- und Metal-Events auf dem Programm. Schnell noch ein Bier holen und ein paar Bekannte begrüßen, dann geht es auch schon los.

Frozen Infinity aus dem Raum Freiburg und Mannheim eröffnen pünktlich um 20:30 Uhr ihr Set. Das Quintett, das sich bereits 2001 gründete, besteht aus Michael „Anthrax“ Gerber (Vocals / Guitar), Tobias Jacobs (Guitar), Chris Hilfinger (Keyboards), Felix Jacobs (Bass) und Christopher Blei (Drums). Die Jungs sind in Süddeutschland und auch darüber hinaus längst keine Unbekannten mehr, bringen sie ihren Melodic Death Metal doch schon seit gut 17 Jahren (mit sechsjähriger Pause) unters Volk. Somit versammeln sich die Anwesenden logischerweise vorne vor der großzügig angelegten Bühne, und zu dem Opener Phoenix werden gleich die ersten Matten geschüttelt. Problem; hier vor der Bühne ist der Sound nicht besonders gut, was aber nicht an der Band oder am Soundmixer liegt, sondern einfach an der Location. Ein altbekanntes Problem in der Mensabar, in den hinteren Reihen ist der Sound einfach besser und geht einigermaßen gut ins Ohr. Ein paar einzelne Leute bleiben also gleich zurück, die allermeisten hier stört das aber offenbar wenig. Die Band um Shouter Anthrax ist gut drauf und gibt trotz der wenigen anwesenden Leute und des schlechten Sounds Vollgas. Ein weiteres bekanntes Problem bei Konzerten in der Mensabar, zu wenig Licht, zuviel Nebel …, manchmal, vor allem bei grünem Licht, sind die Musiker nur schemenhaft als Silhouette zu sehen. Stilistisch sind Parallelen zu skandinavischen Truppen wie z.B. In Flames und Children of Bodom nicht von der Hand zu weisen, doch durch die immerzu präsenten Keyboards von Chris Hilfinger und den Vocals sind Frozen Infinity doch wieder einzigartig und konnten sich immer mehr von den großen Vorbildern abheben. Mit den folgenden Songs bekommen wir eine gute Mischung aus Todesmetal-Härte und Harmonie auf die Mütze. Die Songs sind teils recht lang und mit unzähligen Soli versehen, wobei vor allem Tobias an der Gitarre hervorsticht. Fünf Songs stammen vom noch aktuellen Album Phoenix aus 2016, dazu bekommen wir zwei Songs vom Vorgänger Fragments Of I aus 2008 zu hören, wobei der Track Neverending Story auch schon auf dem Suicidal Seraphim – Demo aus 2006 vertreten war. Einzig den vorletzten Song Architect kann ich nicht zuordnen und weiß nicht, aus welcher Schaffensphase der Band er stammt. Our Words Are Law beendet den eindrucksvollen Auftritt nach gut 45 Minuten.