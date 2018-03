With Full Force 2018: Bestätigen Benediction

Noch ein Urgestein der With Full Force Geschichte mit einigen Gastspielen in den letzten 24 Jahren auf unseren Bühnen können die Briten BENEDICTION vorweisen. Da liegt es nahe, dass die Death Metal Senioren ihren nie in die Jahre gekommenen Extremmetalsound auch auf der Jubiläumssause durch die Hörner blasen werden!

