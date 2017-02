“Die Rückkehr der Macht?“

Artist: Deserted Fear

Herkunft: Eisenberg, Deutschland

Album: Kingdom Of Worms

Spiellänge: 40:04 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 24.10.2014

Label: F.D.A. Rekotz

Link: http://www.facebook.com/desertedfear

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Manuel Glatter

Gitarre, Bass – Fabian Hildebrandt

Schlagzeug – Simon Mengs

Tracklist:

1. Intro

2. Forging Delusions

3. Kingdom Of Worms

4. Call Me Your God

5. Wrath On Your Wound

6. Torn By Hatred

7. The Agony

8. With Might And Main

9. Shattering The Soik

10. Mortal Reign

11. Last Of A Fading Kind

Nachdem ich mal wieder meiner typischen Angewohnheit, Intros zu überspringen, nachgegeben und direkt mit Forging Delusions losgelegt habe, saß ich die ersten Minute in einem kryostaseähnlichen Zustand, ohne aber meine Sinne zu verlieren. So viel Power, allein schon in den ersten Riffs, so viel Energie in der Stimme, wie aus dem Nichts waren so dermaßen unerwartet, dass das Album erst einmal direkt beweisen durfte, dass es dieses unfassbare Niveau halten kann.

Sie tun es. Jedes einzelne Lied ist eine Energieladung sondergleichen. Umso überraschender, dass die einzelnen Lieder nicht alle nach demselben Prinzip geschrieben wurden, sondern sich erfrischend voneinander abheben.

Selbst das Zwischenspiel Torn By Hatred ist großartig gelungen, da das akustische Interludium genau zur richtigen Zeit kommt und verhindert, dass Köpfe platzen. Der Vollständigkeit halber seien auch noch das Schlagzeug erwähnt, das erfrischend vielfältig spielt und der Bass, der perfekt in die Lieder gemischt ist und so die Breite erhöht.

Deserted Fear - Kingdom Of Worms Fazit: Ich habe vorher noch nie von Deserted Fear gehört und kann jetzt schon sagen, dass die Gruppe zu meinen Neuentdeckungen des Jahres gehört. Wenn die Jungs ihr Material 2015 live gut herüberbringen, haben wir wahrscheinlich sehr bald eine neue Größe im Death Metal. Anspieltipps: Last Of A Fading Kind, Forging Delusions

