Aborted: bringen den Sci-Fi-Horror der 80er-Jahre mit ihrer neuen Single „Dreadbringer (Feat. Ben Duerr)“ zurück

Nachdem sie den Januar mit der Ankündigung ihres kommenden Albums Vault Of Horrors zugeschlagen haben, versuchen sich die belgischen Death-Metaller Aborted an einem weiteren Horrorfilmklassiker. Zusammen mit Ben Duerr von Shadow Of Intent erinnert die Band mit ihrer neuesten Single Dreadbringer an The Thing – eine psychotische Mischung aus gutturalen Growls und rasiermesserscharfen Riffs.

Seht euch hier den Visualizer zu Dreadbringer an:

Aborted haben nicht nur Leatherface und The Thing heraufbeschworen, sondern eine ganze Reihe von Horrorfilm-Bösewichten, die am 15. März auf die Menschheit losgelassen werden sollen. Also lehnt euch zurück, schnappt euch einen Snack und krabbelt in die Gruft des Schreckens – das kommende Album der Death Metal-Veteranen und das erste unter der Flagge von Nuclear Blast.

In diesem Kabinett der Horrorfilm-Klassiker erwarten euch zehn grausame, herzzerreißende Death Metal-Slashers. Aborted haben die Crème de la Crème der Heavy Music-Szene zur Party eingeladen, und auf jedem Track des Albums ist ein anderer Gastsänger zu hören – von Alex Erian (Despised Icon) über Johnny Ciardullo (CARCOSA / ANGELMAKER) bis hin zu Ben Duerr (Shadow Of Intent), Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse) und anderen.

Bestellt und/oder merkt euch Vault Of Horrors jetzt vor, wenn ihr euch traut:

https://aborted.bfan.link/vault-of-horrors

Mehr Infos zu Aborted (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem kommenden Album Vault Of Horrors findet ihr hier:

Aborted sind:

Sven de Caluwé – Gesang

Ian Jekelis – Gitarren

Daniel Konradsson – Gitarren

Ken Bedene – Schlagzeug

