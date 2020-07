AC/DC: veröffentlicht „The Story Of Back In Black“ Youtube-Episoden zur Feier des 40-jährigen Jubiläums von „Back In Black“

Rock wird niemals sterben, heißt es im letzten Song von AC/DCs legendärem Megaseller Back In Black, der jetzt am Samstag sein 40. Jubiläum feiert. Doch für einige Momente im Jahr 1980 schien es, als seien AC/DC gestorben. Und zwar mit Bon Scott! Wie sollte es nach dem tragischen Tod des charismatischen Frontmanns am 19. Februar 1980 weitergehen? Die Band-Situation schien für die Brüder Malcolm und Angus Young schier aussichtslos.

Am 25. Juli 1980 – nur fünf Monate nach dem Tod von Bon – erschien Back In Black und erklomm sofort Top-Positionen der Charts in den USA, England, Frankreich und Deutschland. Das Album wurde zum Startschuss für die Karriere von AC/DC als weltweiter Stadion-Act und entwickelte sich mit bis heute über 55 Millionen verkaufter Exemplare zum zweiterfolgreichsten Studioalbum aller Zeiten nach MichaelJacksonsThriller und zum erfolgreichsten Rockalbum ever, noch vor Led Zeppelin, Pink Floyd und den Beatles. We salute you.

Anlässlich des Jubiläums hat die Band nun die ersten beiden Episoden des The Story Of Back In Black auf Youtube veröffentlicht, welche hier gesehen werden können.