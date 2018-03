As It Is & Support am 1. März 2018 im Feierwerk, München

„Pop Punk vom Feinsten“

Headliner: As It Is

Vorband(s): WSTR, Courage My Love, Grayscale

Ort: Feierwerk Kranhalle, München

Datum: 01.03.2018

Kosten: 15,00 Euro zzgl. Gebühren, ausverkauft

Genres: Pop Punk

Link: http://www.feierwerk.de/konzert-kulturprogramm/detail/2018-03-01-19740/

As It Is waren wohl alles Andere als unpräsent in den letzten Jahren: Zuerst als Support für State Champs im März 2017, dann als Headliner im Sommer, nur um im Herbst noch einmal als Support, dieses Mal aber von Neck Deep, vorbei zu kommen – und ja, da hören die Jungs noch nicht auf. Somit wird auch 2018 mit einer As It Is Headliner Tour beschmückt. Und auch sie bringen passende Verstärkung mit: WSTR, Courage My Love und Grayscale versprechen vor allem eins: Pop Punk vom Feinsten.

23.02.2018 Frankfurt – Nachtleben

24.02.18 Braunschweig – B58

01.03.2018 München – Feierwerk (Kranhalle)

06.03.2018 Saarbrücken – Garage

Am 1. März 2018 findet sich dieses starke Vierer Package im Feierwerk in München ein. Die Location passt mit ihren eher kleinen Räumen und dem Hintergrund in der Kinder- und Jugendförderung perfekt für eine enge, aber energievolle Pop Punk Show. Entsprechend zahlreich sind natürlich die Fans erschienen und sorgen erst einmal für den Ausverkauf! Und das natürlich auch mit mehr als nur gutem Grund.

Der Opener des Abends ist Grayscale. Mit Amerika als ihr Heimatland kommen die Jungs dann doch eine gute Ecke herum, um hier die kleinen Bühnen bespielen zu dürfen. Ihr Sound erinnert vielleicht etwas stärker an Alternative mit gewissen Pop Punk Elementen, doch Grayscale gelingt es sehr gut das Publikum einzustimmen, auf das, was da ja wohl noch kommt. Ebenso kann ein Opener wohl kaum sympathischer wirken, was hier sicherlich noch ein paar Pluspunkte insgesamt einräumt. Verträumte Stimmung garantiert.

Courage My Love kommen aus ähnlicher Ecke wie Grayscale, wenn auch noch ein Stück nördlicher: Kanada! Sie können jedoch noch mit einer anderen Tatsache positiv überraschen: Durch weibliche Besetzung – leider auch eine Seltenheit! Courage My Love versprüht hier durchaus gewisse PVRIS oder auch Paramore Vibes, wenn auch der Vergleich für die Kanadier in diesem Moment eher negativ ausfällt, da die gesangliche Leistung hier eben nicht ganz so stark ausfällt. Dennoch verstehen sie es, ähnlich wie auch schon Grayscale, mit Sympathie und der richtigen Pop Punk Attitüde zu punkten. Ein durchaus solider Auftritt, leider allerdings auch nichts, was stärker im Gedächtnis bleibt.

Die dritte Band des Abends, WSTR, sind Landsmänner von As It Is und Neck Deep, ja, man könnte fast meinen den Briten ist guter Pop Punk in die Wiege gelegt, ähnlich wie der Metalcore. WSTR bespielen hier die Zuschauer auch bereits wie kleine Headliner und diese Energie sowie Performance ist auch bei den Anwesenden spürbar – so langsam aber sicher kommt Schwung in die ganze Sache! Für WSTR könnte sich da schon bald eine eigene Tour anbahnen, zumindest wenn sie weiterhin so tolle Shows abliefern. Auch könnte man sich hier die Kombination mit Neck Deep und/oder State Champs sehr gut vorstellen.

Und schon steht der Headliner bereit: As It Is liefern britischen Pop Punk, der noch etwas stärker in Richtung Sweet geht als bei den Landskollegen Neck Deep. Ihr Album Okay erschien am 20. Januar 2017 und wird natürlich entsprechend ein wenig in den Fokus gerückt, dennoch spielen die Briten auch mehr als genug vom alten Zeug, somit sind Klassiker wie Speak Soft aber auch neue Songs wie Soap mit dabei. Aber der Klassiker schlechthin und für mich definitiv auch einer der stärksten Songs wird ganz zum Schluss zum Besten gegeben: Dial Tones!

Die Zuschauer sind mit Feuer und Flamme mit dabei, und auch wenn As It Is zu den sanfteren Bands des Genres gehören, so herrscht live doch genauso viel Energie und Feuer wie bei den Kollegen – eventuell ein etwas größerer Frauenanteil könnte hier anwesend sein. As It Is verstehen es auch durchaus mit dem Publikum zu spielen, sie in die Performance miteinzubeziehen. Mit fast 20 Songs spielen die Jungs da ein sehr ordentliches Set und nach vier guten bis mehr als sehr geilen Bands kann man wohl kaum noch Energie übrig haben. Jetzt sollte nur noch eine Tour mit Neck Deep, State Champs, As It Is und WSTR geschehen, dann wäre wohl noch mehr Eskalation angesagt!

