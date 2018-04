Ash Code: veröffentlichen „Perspektive“ am 18.05.2018

ASH CODE veröffentlichen mit „Perspektive“ ihr drittes Album pünktlich zum WGT!

Das italienische Trio aus Neapel beweist bereits seit 2014 ihr Können und stellt es mit PERSPEKTIVE nun noch mehr unter Beweis.

Elektronischer Dark Wave trifft auf Gothic und Industrial der 80er Jahre und zeichnet ein Bild der durchdigitalisierten, herzlosen Gesellschaft in der wir heute leben.

Wir müssen lernen, jedem Standpunkt Respekt entgegenzubringen und allen Lebensformen mit Empathie gegenüberzutreten“ sagt die Band dazu selber.

Auf dem deutschsprachigen Titelstück gastiert Luca Gillian von den Stuttgarter Cold Wavern Die Selektion am Mikro, den Mix besorgte She Past Away-Keyboarder Doruk Öztürkcan. Remixe steuern u. a. Agent Side Grinder und Hante bei.

