Audio-Technica – Wireless Over-Ear High-Resolution Headphones (ATH-AR5BT)

Hersteller: Audio-Technica

Herstellungsland: Tokyo, Japan

Typ: Wireless Over-Ear High-Resolution Headphones

Modell: ATH-AR5BT

Soundmerkmal: 45 mm Treiber mit HiFi-Sound

Akkuleistung in Bluetooth: ca. 30 Stunden

Ladezeit: ca. 5 Stunden

Bluetooth Reichweite: ca. 10 Meter

Gewicht: ca. 242 g

Preis: ab ca 169,00 €

Link: https://eu.audio-technica.com/ATH-AR5BT?search=ATH-AR5BT

Technische Details:

Kommunikationssystem: Bluetooth 4.1

Typ: dynamisch

Frequenzausgang: 5 bis 4.000 Hz

Stromversorgung: 3,7 V DC, Lithium-Polymer-Akkumulator

Lieferumfang: Kopfhörer, abnehmbares 1,2 m langes Kopfhörerkabel für Smartphones mit Mikrofon, USB-Ladekabel und Tasche

Heute beschäftigen wir uns mit dem Audio-Technica – Wireless Over-Ear High-Resolution Headphones (ATH-AR5BT), der in einer Kategorie zu Audio-Technica – Wireless Headphones (ATH-SR5BT) steht. ATH-AR5BT steht dem bereits besprochenen ATH-SR5BT nur in Sachen Tragekomfort minimal was nach. Das Bluetooth ist gleichermaßen stark, beträgt ca. 10 Meter auf freier Fläche, was durch Hindernisse (Mauern usw.) auf bis zur Hälfte reduziert wird. Die Funktionen wie Laut/Leise, Songauswahl und Anrufannahme direkt am Kopfhörer bleiben identisch und funktionieren einwandfrei. Dabei sollte man natürlich die Grenzen des Bluetooth nicht ans Limit ausreizen – das dürfte sich aber wie von selbst verstehen.

Mit dem faltbaren Over-Ear-Design ist das Headphone ein platzsparender Wegbegleiter, der zudem ein eleganter Eye-Catcher ist. Durch die kabellose Führung und einen Accu, der das hält, was er verspricht: Bis zu 30 Stunden bei einer Ladezeit von ca. 5 Stunden, wenn er ganz leer ist. Durch die kinderleichte Bedienung, das Smartphone findet bei aktiviertem Bluetooth den Kopfhörer sofort, können auch technisch nicht hochversierte Nutzer schnell mit dem Produkt von Audio-Technica warm werden. Neben der bequemen Outdoor Lösung ist das Wireless Over-Ear High-Resolution Headphones auch im Haushalt eine Bereicherung. Man kann Musik vom TV oder Laptop (Bluetooth fähig) konsumieren, während man durch die Wohnung (wortwörtlich) fegen kann. Bleibt man mit dem Smartphone verbunden, verpasst man zudem keine Anrufe und muss das lästige Ding nicht immer am Mann bzw. Frau haben. Die Wiedergabe hochauflösender Audioquellen über Kabel dank speziell entwickelter 45-mm „True Motion“-Treiber ist natürlich ebenfalls möglich. Für Hobby DJs sogar eine Möglichkeit mit und ohne Kabel auf Feiern aufzulegen und dabei optisch ebenfalls was herzumachen. Der Ohrpolster aus weichem Memoryschaum und ein einfach anzupassender Kopfbügel sorgt für den Tragekomfort. Mit einem Preis von 169 Euro meiner Meinung nach ein fairer Deal für die hochwertige Verarbeitung.

Audio-Technica – Wireless Over-Ear High-Resolution Headphones (ATH-AR5BT) Fazit: Schlechte Produkte gibt es im Hause Audio-Technica keine - da macht das Wireless Over-Ear High-Resolution Headphones keine Ausnahme. Für meinen Geschmack hat das Wireless Headphones (ATH-SR5BT) minimal die Nase vorne. Trotzdem bleibe ich dabei: Beide Varianten überzeugen und setzen vor allem in Sachen Sound Maßstäbe, die uns Musikliebhaber zu Recht beflügeln. Testet die Kopfhörer doch selber mal auf euren Ohren. Rene W. 8 2018-03-04 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

