Aviana: veröffentlichen Instrumentalversion von „Epicenter“

Gothenburgs Powerhouse Aviana, feierten kürzlich das Einjährige ihres neusten Albums Epicenter. Um das Album ordentlich zu huldigen veröffentlicht die Band heute die Instrumentalversion von Epicenter.

Schnappt euch euer Mikro und zeigt den Jungs euer bestes Vocal-Cover oder entspannt einfach zu heavy instrumentalen Klängen beim Feierabend. Streamt oder kauft euch die Instrumentalversion von Epicenter hier: https://Aviana.lnk.to/EpicenterInstrumental

Joel (Vocals): “After a lot of requests we’re finally releasing the instrumentals for Epicenter. I’m super stoked to share this to all of you and exited to see these come to use on vocal covers etc.”

Mit den erfolgreichen Veröffentlichungen von Heavy Feather, My Worst Enemy, Red Sky und Frail‚ haben die Jungs aus Schweden ordentlich Staub aufgewirbelt und dem Genre eine ganz neue Dimension verpasst! Um die von den Kritikern hochgelobte Platte gebührend zu feiern, kündigt Aviana nun ihre große Europa Headline-Tour 2019 mit Special Guest Strains an!