Baltic Open Air 2020: Vorverkauf ist mit ersten Bandbestätigungen gestartet

Mit der Abreise der Gäste des 2019er-Events wurde der Vorverkauf für das Open Air im nächsten Jahr gestartet.

Aber auch die ersten Bands sind für die Zehn-Jahre-Geburtstagsparty vom 20. bis 22. August 2020 bestätigt und bekannt gegeben.

Als Freitagsheadliner werden Fury In The Slaughterhouse in Haddeby zu Gast sein. Des Weiteren sind die Lokalmatadoren Torfrock, die Piraten um Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Feuerschwanz, Haudegen und als weiteres Zugpferd Hämatom bestätigt.

Am Nikolaustag gibt’s dann zum Fest weitere Bandzusagen. Und die sind Mega-Reißer verspricht der Veranstalter.

Die limitierten Frühbucherpakete mit T-Shirt sind direkt beim Veranstalter auf http://www.baltic-open-air.de/de/shop/ ab 76,80 Euro erhältlich.

