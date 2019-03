Es dauert nur noch eine knappe Woche, bis das finnische Heavy Metal-Sextett Battle Beast sein fünftes Studioalbum namens No More Hollywood Endings (22. März via Nuclear Blast Records) auf die Welt loslassen wird. Um die Wartezeit noch etwas zu verkürzen, präsentiert die Band heute einen weiteren Track-By-Track-Trailer, in dem es Ausschnitte von Endless Summer, The Hero, Piece Of Me und I Wish zu hören gibt. Zu sehen gibt es diesen hier:

ICYMI: Ihr habt den ersten Teil mit Unbroken, No More Hollywood Endings, Eden und Unfairy Tales verpasst? Klickt hier:

Bestellt No More Hollywood Endings jetzt vor: http://nblast.de/BattleBeastNMHE

Bestellt das Album digital vor, um Eden und den Titeltrack sofort zu erhalten (nur amazon und iTunes)!

Sicher euch das Album schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/BattleBeastNMHEpreSave

Hört euch die Tracks in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

