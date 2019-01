Beast In Black: zeigen ersten „From Hell With Love“- Track-By-Track-Trailer

Am 08. Februar werden die aufstrebenden Metaller Beast In Black endlich ihr mit Spannung erwartetes neues Album From Hell With Love via Nuclear Blast Records veröffentlichen. Um die Zeit bis dahin noch etwas zu verkürzen, hat das Quintett heute Teil 1 einer begleitenden Track-By-Track-Serie online gestellt. Klickt hier, um mehr über die Songs Cry Out For A Hero, From Hell With Love, Sweet True Lies sowie Repentless zu erfahren:

er zweite Teil folgt schon in Kürze, bleibt dran…!

From Hell With Love kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden:

http://www.beastinblack.com/fhwl.html

– DIGI + PATCH (nur Mailorder!)

– DIGI

– 2LP (schwarz, orange)

– DIGITAL

Bestellt das Album digital vor, um Die By The Blade und Sweet True Lies sofort zu erhalten!

Sichert es euch schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/BeastInBlackFHWLPreSav

Hört euch die Tracks in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

