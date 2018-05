„Muss man mögen!“

Filmtitel: Bubba The Redneck Werewolf

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 74 Minuten

Genre: Horror-Komödie

Release: 4. Mai 2018

Regie: Brendan Jackson Rogers

Produktion: Donau Film

FSK: Freigegeben ab 16 Jahren

Schauspieler: Fred Lass, Malone Thomas, Mitch Hyman, Gary Norris, Sara Humbert, Chris Stephens, Gail Fleming

Der liebenswerte Loser Bubba möchte das Herz der scharfen Bobbie-Jo erobern. Diese macht sich aber wie der Rest von Cracker-County nur lustig über ihn. Dann aber kommt der Teufel höchstpersönlich in das kleine Städtchen. Bubba verkauft ihm seine Seele, um der härteste Kerl im Ort zu werden. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass er dafür dauerhaft in einen haarigen Werwolf verwandelt wurde. Um seine Stadt zu retten und der Held zu werden, der er immer sein wollte, nimmt Bubba den Kampf mit fiesen Hobos, brutalen Bikern und Zombie-Horden auf, bis er schließlich wieder dem Fürst der Finsternis gegenübersteht. Aber dazwischen ist noch Zeit für ein paar Bier und Chickenwings.

Bubba The Redneck Werewolf ist eine kleine Comicverfilmung, deren Heftchen 1995-96 verlegt wurden. Für die Verfilmung hat man die Originalstory ein bisschen umgeschrieben. Die Erlaubnis holte man sich quasi direkt vom Macher, denn „Bubba“-Schöpfer Mitch Hyman spielt selbst in der Verfilmung mit und gibt den Teufel. Man sieht ihm den Spaß dabei förmlich an.

Der größte Teil des Films spielt in der lokalen Bar, deren Name sich im Laufe des Films permanent verändert und dabei ein paar Wortspiele offenbart.

Bis auf die paar wenigen Splattereffekte (Griff durch einen Kopf, abgerissener Arm, herausgerissene Augen und abgeschlagener Kopf), übrigens allesamt handmade, und den Rockabilly-Soundtrack, der ein echtes Highlight ist, ist der Rest ziemlich platt (Kotz- und Pinkelszenen) mit seiner trashigen Story. Man sollte sich bewusst sein, dass schlechter Geschmack und plakatives Schauspiel hier gezielt genutzt werden, um dem Trash-Charakter zu entsprechen. Bubba The Redneck Werewolf ist vollgestopft mit einer ganzen Wagenladung an Gags, die manchmal offensichtlich sind, manchmal aber auch sehr gut versteckt.

Der DVD liegt einiges an Bonusmaterial bei:

Making Of; Verpatzte Szenen; Entfernte Szenen; Music Video; Die Werwolfmaske; Originaltrailer

Für einen Eindruck hab ich euch mal den Trailer drangehängt. Einmal den Deutschen, den vielleicht nicht alle gucken können, wegen der Altersfreigabe, und daher noch einmal im Original.

Bubba The Redneck Werewolf Fazit: Bubba The Redneck Werewolf gehört zu den Filmen, die ich sofort wegzappe, wenn ich sie im TV versehentlich erwische. Ich habe es für euch auf mich genommen und habe ihn mir komplett angetan. Es hat mir körperliches Unwohlsein verursacht... Trotz der vielen kleinen Seitenhiebe des Films auf typische Klischees, die ich eigentlich sehr mag, und der (für mich seltenen) lustigen Szenen ist der Film für mich unerträglich. Die einzigen Highlights sind die Musik und einige tolle Special Effects, die mir Punkte wert sind. Maren J. 5 2018-05-21 5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

