Burden Of Grief: suchen neuen Gitarristen und Drummer

Burden Of Grief gaben jüngst bekannt, dass sie sich von ihrem Gitarristen Johannes Rudolph und ihrem Drummer Jan Breede getrennt haben. Die Entscheidung wurde bandintern gemeinsam getroffen und erfolgte in aller Freundschaft. Als Begründung heißt es, dass Joe und Jan nicht mehr die nötige Zeit aufbringen können, die die Band erfordere.

Nach der Corona-bedingten Livepause in diesem und im letzten Jahr sind Burden Of Grief für 2022 u.a. bereits für das Rockharz Open Air bestätigt. Außerdem soll auch im kommenden Jahr endlich wieder neue Musik veröffentlicht werden. Das letzte Album Eye Of The Storm erschien 2018 (Review hier).

Aktuell ist die Band auf der Suche nach einem neuen Gitarristen und einem neuen Schlagzeuger. Beide sollten möglichst aus dem Raum Nordhessen/Ostwestfalen kommen und über Live- sowie Studioerfahrung verfügen.

Interessierte Musiker können sich direkt an die Band wenden, entweder über Facebook (https://www.facebook.com/burdenofgrief) oder per E-Mail an info@burdenofgrief.de

http://www.burdenofgrief.de