Name: Caribbean Spirit Rum

Herkunftsland: Deutschland

Art des Getränks: Rum

Firma: Beerenweine GmbH & Co. KG

Jahrgang: entfällt

Link: www.beerenweine.eu

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 40,0 %

Preis: 35,00 Euro

Online-Shop: https://www.beerenweine.eu

Metaldrinks heißt nicht nur unsere eigene Spirituosen-Marke, die im letzten Jahr mit dem ersten Gin rausgegangen ist, sondern auch unsere Rubrik bei Time For Metal, in der wir natürlich ausschließlich über berauschende Produkte sprechen. Heute dürfen wir uns den Caribbean Spirit Rum von der Beerenweine GmbH & Co. KG mal genauer ansehen. Optisch kann man den Rum ohne Probleme von der Leine lassen. Das schwarze Etikett mit goldener Schrift geht einfach immer und suggeriert einen edlen Tropfen. Begleitet wird das Design von einem Anker, der mit einem Band am Flaschenhals befestigt ist. Dafür hätten die Hersteller eine Bestnote verdient, die jedoch darunter leidet, dass die 500 ml Flasche mit einem Korken verschlossen wurde, der wie bei einem Wein mit einem Korkenzieher entfernt werden muss. Davon bin ich weiß Gott kein Freund, da die Flasche direkt ausgetrunken oder optional mit einem anderen Korken verschlossen werden muss.

Das einzige Manko? Die Antwort lautet ja! Geschmacklich kann der Caribbean Spirit Rum sofort überzeugen und schwimmt in guten oberen Regionen mit. Die Geschmacksregionen von Rosinen, dunkler Schokolade, Vanille und reifen Bananen kommt voll durch, ohne den Rum aus dem Konzept zu bringen. Der runde wie milde Geschmack für 35 Euro kann somit ohne Bedenken serviert werden. Pur geht der dominikanische Rum angenehm weich den Rachen herunter. Der süße Geruch wird auf der Zunge sofort bestätigt. Wenn der Korken nicht aus der Reihe tanzen würde, wäre hier der erste Kracher des Jahres 2023 in unserer Rubrik geboren.

Was macht jedoch noch einen guten Rum aus? Klar, die Herstellung. Das Pot-Still-Verfahren spiegelt die Qualität wider, auf die Beerenweine GmbH & Co. KG setzen. Das kommt nur noch selten zum Einsatz, bedeutet es doch einen Mehraufwand im Produktionsprozess. Ausnahmslos im Kupferkessel gebrannt, müssen diese regelmäßig ausgetauscht werden. Dieser bewusste Mehraufwand kommt dem Rum zugute. Beim Kosten dringt der bombastische Geschmack von Südfrüchten in Kombination mit dem Vanillearoma liebevoll auf die Geschmacksknospen.