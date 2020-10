Coppelius: LIVE auf dem Festum Vaporis 2020

Es gibt sie noch: Live Konzerte, Live Veranstaltungen im Jahr 2020!

Und so halten die Veranstalter*innen des Festum Vaporis und das Team des phanTECHNIKUM in Wismar in Kooperation mit Gesundheitsamt und den lokalen Behörden weiterhin an ihrem Plan fest:

Am 20. und 21. November 2020 findet erstmals an der Ostsee das Festum Vaporis voller Steampunk statt. Im Museum phanTECHNIKUM bilden Technik und Geschichte den eindrucksvollen Rahmen für Markt und Flair, Mode und Musik, Literatur und Film, Licht und Zauber.

Für zwei Tage wird dem Steampunk in einem wirklichen Technikmuseum u.a. mit historischen Flugapparaten, die von der Decke hängen, Raum gegeben. Am Freitagabend bildet ein Konzert der allseits bekannten Band Coppelius den Auftakt. E-Gitarre und Leder = Metal und Rock? Sechs werte Herren aus Berlin werden sich erlauben, Ihnen dieses Klischee im phanTECHNIKUM (endlich einmal wieder in diesem Jahr!) um die Ohren zu klatschen: Mit Zylinder und Frack, mit Cello und Klarinette, mit Eleganz und vornehmer Blässe wird es wieder heißen: Coppelius hilft!

Da die begrenzte Teilnehmerzahl natürlich die ursprünglichen Kosten nicht decken wird, haben die unermüdlich arbeitenden Veranstalter*innen ein ergänzendes Crowdfunding eingerichtet, dessen Erlös vollständig den auftretenden und mitwirkenden Kunst- und Kulturschaffenden zugutekommen wird. Hier geht’s zum Crowdfunding: https://www.xn--fr-unsere-region-jzb.de/mv/meinebank/projekt/festum-vaporis

Weitere Informationen zum Event: https://www.phantechnikum.de/de/festum-vaporis/festum-vaporis.html