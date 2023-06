Cynic: sind mit Atheist als Co-Headliner auf „The Focus And Presence Tour“ durch Nordamerika unterwegs

Cynic touren aktuell auf einer speziellen Co-Headliner-Tour durch Nordamerika mit den Progressive Music-Ikonen Atheist.

Cynic feiern das 30-jährige Jubiläum von Focus, indem sie das gesamte Album spielen. Zusammen mit Paul Masvidal stehen Gitarrist Max Phelps (Exist, Death To All), Bassist Brandon Giffin (The Faceless, The Zenith Passage), Schlagzeuger Matt Lynch (Nova Collective, Intronaut) und Keyboarder Zeke Kaplan auf der Bühne. Sie werden auch den verstorbenen Mitgliedern Sean Reinert und Sean Malone Tribut zollen.

„Wir werden unsere lebenslange gemeinsame Reise feiern“, sagt Masvidal. „Verpasst nicht eine Nacht voller Cynic– und Atheist-Magie!“

„Das ist etwas, worüber Paul und ich gesprochen haben, seit wir in unseren frühen 20ern waren“, sagt Kelly Schaefer, Sängerin und Gitarristin von Atheist. „Es ist surreal, einen 30-jährigen Meilenstein gemeinsam zu erleben“.

Atheist werden Songs von ihren ersten drei Alben spielen, darunter auch einige, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr performt haben.

Diese spezielle 30th Anniversary Tour wird von Pull The Plug Patches präsentiert, die langjährige Fans der beiden Bands sind. „Es ist eine Ehre, als Sponsor für eine so bedeutende Tour zwischen zwei der Paten des progressiven Death Metal aufzutreten“, sagt Simon von PPP. „Unquestionable Presence hat mich vom ersten Moment an umgehauen, als ich es hörte, und Focus habe ich mir am Tag seiner Veröffentlichung gekauft. Beide Alben gehören zu meinen absoluten Lieblingsalben“.

Cynic + Atheist

Pull The Plug Patches präsentieren: The Focus And Presence Tour

Nordamerika Co-Headliner:

6/10: Austin, TX @ Come and Take it Live

6/11: Dallas, TX @ Granada Theater

6/12: Albuquerque, NM @ Launchpad

6/13: Mesa, AZ @ Nile Theater

6/14: San Diego, CA @ Brick by Brick

6/16: Las Vegas, NV @ Backstage Bar

6/17: Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom

6/18: Santa Cruz, CA @ Vets Hall *zusätzlicher Termin*

6/19: Portland, OR @ Bossanova Ballroom

6/20: Vancouver, BC @ Rickshaw Theater

6/21: Seattle, WA @ El Corazon

6/23: Salt Lake City, UT @ Soundwell

6/24: Denver, CO @ Oriental Theater

6/25: Lawrence, KS @ The Bottleneck

6/26: Milwaukee WI @ X-Ray Arcade

6/27: Chicago, IL @ Reggies

6/28: Cleveland, OH @ No Class *zusätzlicher Termin*

6/29: Ft. Wayne, IN @ Piere’s

6/30: Detroit, MI @ The Sanctuary

7/01: Toronto, ON @ Lee’s Palace

7/02: Quebec City, QC @ La Source de la Martinière

7/03: Montreal, QC @ Fairmount Theater

7/05: Boston, MA @ Middle-East Downstairs

7/06: New York, NY @ Le Poisson Rouge

7/07: Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage

7/08: Richmond, VA @ Canal Club

7/09: Greensboro, NC @ Hangar 1819

9/06: Atlanta, GA @ ProgPower USA*

*Festivaldatum, nur für Cynic

Cynics neuestes Album, Ascension Codes, ist ein bemerkenswert weitreichendes Werk, und nichts anderes als ein klares Zeichen dafür, dass sie an einem Ort der Vollkommenheit gelandet sind. Das Album fungiert paradoxerweise sowohl als Abgesang als auch als Wiedergeburt.

Ascension Codes kann im Season of Mist E-Shop, auf dem Cynics Bandcamp-Account und im offiziellen Cynic-Shop bestellt werden. Das Album kann hier gestreamt/heruntergeladen werden.

Stöbert gerne im Time For Metal-Review zu Ascension Codes von unserem Redakteur Florian W.:

Die kontinuierliche Entwicklung von Cynic hat im Laufe der Jahre einige Herausforderungen mit sich gebracht, Hürden, die das Aufstreben ihres Projekts zu brechen drohten. Doch trotz Wirbelstürmen, Trennungen und allerlei persönlicher und existenzieller Widrigkeiten hat sich die Band nicht von ihrer Kreativität abbringen lassen.

Ihr Name ist ein Synonym dafür, was es bedeutet, in der Musik wirklich progressiv zu sein. Mit ihrer erstklassigen Performance und ihren zerebralen/spirituellen/yogischen Themen sind Cynic in einer ganz eigenen Ecke des musikalischen Spektrums angesiedelt. Ihr Venn-Diagramm zeigt Überschneidungen mit Death Metal, Prog-Rock, Thrash Metal, Experimentalmusik, New Age, Jazz-Fusion und einer Vielzahl anderer musikalischer Ausdrucksformen.

Cynic Live-Besetzung:

Paul Masvidal – Gesang und Gitarren

Max Phelps (Exist, Death to All) – Gitarren und Gesang

Brandon Giffin (The Faceless, The Zenith Passage) – Bass

Matt Lynch (Nova Collective, Intronaut) – Schlagzeug und Percussion

Zeke Kaplan – Keyboards

