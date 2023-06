Degrees Of Truth: haben ihre neue Single „Over The Tide“ veröffentlicht

Die italienische Symphonic-Metal-Band Degrees Of Truth hat ihre Single Over The Tide veröffentlicht, die aus ihrem brandneuen Album Alchemists stammt. Das Album wurde am 23.06.2023 veröffentlicht. Degrees Of Truth, bestehend aus Claudia Beltrame als Lead-Sängerin, Gianluca Parnisari an den Keyboards, Luca Ravezzani am Schlagzeug, Daniele Brianza an der Gitarre und Lorenzo Corsalini am Bass, ist bekannt für ihre eindringlichen und kraftvollen Melodien.

Over The Tide verspricht, die Zuhörer mit einer Kombination aus bombastischen Orchestrationen, virtuosen Gitarrenriffs und dem stimmungsvollen Gesang von Claudia Beltrame zu fesseln.