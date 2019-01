DesertFest von 03.05. – 05.05.2019 in der Arena Kreuzberg in Berlin (Vorbericht)

Bands: All Them Witches, Witch, Om, Fu Manchu, Earthless, Colour Haze, Naxatras, Kikagaku Moyo, Long Distance Calling, Wovenhand, The Devil & The Almighty Blues, Wino, Mondo Generator, Nick Oliveri, Zi Zags, Hällas, Swedish Death Candy, 24/7 Diva Heaven, and many more

Ort: Arena Kreuzberg, Eichenstraße 4, 12435 Berlin

Datum: 03.05. – 05.05.2019

Kosten: 3-Tages Ticket 109 €, Tagestickets je 57,50 €

Genres: Stoner Rock, Psychedelic, Doom, Heavy Rock, Rock

Tickets: https://www.desertfest-tickets.de/produkte/234-tickets-desertfest-2019-arena-berlin-berlin-am-03-05-2019

Link: https://www.desertfest.de/news

Vom 3. bis 5. Mai 2019 findet in Berlin eine weitere Ausgabe des sehr erfolgreichen und über die Grenzen hinaus bekannten DesertFest statt. Drei Tage wird den Stoner Jüngern ein grenzenloses Spektakel mit Heavy Rock, Doom und Psychedelic geboten. Die besten Bands aus verschiedenen Ländern werden auf dem Festival schwere Riffs, Stoner- und Heavy Rock mit ausgelassenem Auditorium voller Peace und Harmonie verbinden.

Einige der Bands für die drei Stoner Tage stehen bereits fest. So werden unter anderem All Them Witches, Witch, Colour Haze, Earthless, Fu Manchu, Hällas, Om, Wovenhand, Long Distance Calling und weitere grandiose Bands Acts an diesen besonderen Tagen in Berlin sein. Für die noch offenen Slots werden Ankündigungen durch den Veranstalter in nächster Zeit erfolgen.

Nachdem das DesertFest im vergangenen Jahr erstmalig in der Arena Kreuzberg ausgetragen wurde, ist man auch in diesem Jahr wieder in der Arena Kreuzberg zugegen.

Wir von Time For Metal waren bereits 2018 anwesend und konnten uns von der tollen Stimmung und auch vom Veranstaltungsort direkt an der Spree mit viel Flair persönlich überzeugen (hier geht es zum Bericht vom DesertFest 2018). Die Enge zwischen den beiden Bühnen, so wie es in der Vergangenheit noch im Astra war, gibt es nicht mehr. Alles sehr schön weitläufig und sehr gut erreichbar, hat sich die Arena Kreuzberg als richtiger Veranstaltungsort für das DesertFest erwiesen!

Die Arena Kreuzberg liegt direkt an der Spree. Die Fans können zusätzlich zur genialen Musik im dortigen Chillout-Bereich mit Biergarten am Sandstrand eine fantastische Aussicht genießen. Stonerherz was willst du mehr?

Time For Metal wird auch 2019 für euch beim DesertFest zugegen sein und euch informieren.

