Diamond Head: veröffentlichen 2. Single ‚Am I Evil?‘ – Ein dunkles und makabres Video

Vital, verehrt und Jahrgangstauglich: als Diamond Head Lightning To The Nations vor 40 Jahren anno 1980 herausbrachten, haben nur wenige die Wichtigkeit voraussagen können, die sich hinsichtlich der neuen Heavy Metal Welle und ihrem Sound ergab. Vollgepackt mit Riffs wurde Lightning To The Nations zu einem der wichtigsten Katalysatoren für die Bewegung, die sich New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) nannte. Gleichzeitig gab dieses Debütalbum die Vorlage für eine der größten Bands auf diesem Planeten: Metallica. Aber zu dem Zeitpunkt, zu Hause in Stourbridge, UK hatten Diamond Head überhaupt keine Vorstellung, dass und wie die sieben Songs solch ein Echo finden würden.

Lightning To The Nations 2020 wird am 27. November 2020 über Silver Lining Music erscheinen.

Offizielles Video Am I Evil?:

Pre-Order: https://smarturl.it/DHLTTN2020

Am I Evil? ist die zweite Single von dem 40. Anniversary Album, die veröffentlicht wird. Brian Tatler: “Am I Evil? ist einer der Songs, den Metallica gecovert haben. Am 20. September 1986 rief Lars Ulrich mich an und sagte, dass sie den Song auf der Master Of Puppets Tour spielen werden. Lars lud mich ein und ich habe den Bus genommen und meinen Backstage Pass abgeholt und wurde daraufhin in Metallicas Dressing Room geführt. Ich wurde James Hetfield, Kirk Hammett und Cliff Burton vorgestellt. Lars schlug vor, dass ich zu Am I Evil? mit ihnen auf die Bühne sollte und die Zugabe mitspielen sollte. Lars stellte mich dem Publikum vor als der Typ, der den nächsten Song geschrieben hat. Wir spielten Am I Evil? zusammen. Es war eine wundervolle Erfahrung!“

Lest hier auch das Review unseres Redakteurs Jürgen F. zu Lightning To The Nations 2020.

Lightning To The Nations 2020 Tracklist:

1. Lightning To The Nations

2. The Prince

3. Sucking My Love

4. Am I Evil?

5. Sweet And Innocent

6. It’s Electric

7. Helpless

8. No Remorse

9. Immigrant Song

10. Sinner

11. Rat Bat Blue

Diamond Head sind:

Brian Tatler – Lead, Rhythm Guitars

Rasmus Bom Andersen – Vocals, Orhestration, Additional Guitars

Karl Wilcox – Drums

Andrew “Abbz” Abberley – Rhythm, Lead Guitars

Dean Ashton – Bass, Organ on ‘The Prince’

