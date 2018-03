Die Elbe Brennt 2018 am 12.05.2018 in der Alten Ölmühle in Wittenberge (Vorbericht)

Eventname: Die Elbe Brennt 2018

Headliner: Feuerengel

Vorbands: Megaherz, Ost+Front und Stahlmann

Ort: Alte Ölmühle, Wittenberge

Datum: 12.05.2018

Kosten: 29,00 € VVK

Einlass: 18 Uhr

Genre: Deutsch Rock, Neue Deutsche Härte, Rock, Metal

Veranstalter: Plain Vanilla Entertainment

Link: http://www.die-elbe-brennt.de/

Alle Jahre wieder oder im Fall von Die Elbe Brennt 2018 alle zwei, startet das Open Air bei der Alte Ölmühle in Wittenberge. Der Veranstalter Plain Vanilla Entertainment hat dafür Megaherz, Ost+Front und Stahlmann – als Headliner fungieren einmal mehr Feuerengel, die 2016 für Stahlzeit Platz gemacht haben. Zu lauten Klängen der Neuen Deutschen Härte, dem Industrial und Metal feiern die Brandenburger Anwohner stets ausgelassen mit den angereisten Musikliebhabern. Mit 29,00 Euro im Vorverkauf kostet das Ticket gut 5 Euro weniger, als noch vor zwei Jahren.

Die Location in Wittenberge hat eine wunderbare Lage an der Elbe. Der Bereich vor der Bühne ist für die ca. 2.500 Besucher bestens ausgelegt und das Wetter in den letzten Jahren hat sich stets von seiner besten Seite gezeigt. Als Headliner schlagen Feuerengel als Rammstein Tribut Band in die Kerbe ihrer großen Vorbilder. Technisch wie auch optisch haben wir uns schon des Öfteren von der authentischen Umsetzung überzeugt und kommen bislang nur auf gute Resultate der sympathischen Rocker. Ohne Bedenken können wir daher die Künstler von Feuerengel empfehlen, die schon oft in Wittenberge spektakulär für Furore sorgten. Unterstützt werden sie im Vorprogramm von Ost+Front die vor allem live besser als auf Platte ankommen. Schon seit fast 10 Jahren treiben Stahlmann ihr musikalisches „Unwesen“ und veröffentlichen in schöner Regelmäßigkeit ein neues Werk. Dabei ist man dem Label AFM Records immer treu geblieben, und über dieses ist am 16.06.2017 das fünfte Album Bastard erschienen, welches die Show prägen wird. Das neue Album Komet wurde erst am 23.02.2018 von Megaherz veröffentlicht und dürfte ebenfalls für viel Zündstoff auf Die Elbe Brennt 2018 sorgen. Die Jungs aus dem Hause Napalm Records haben zudem noch Zombieland oder Götterdämmerung im Gepäck. Das größte Feuerwerk werden jedoch Feuerengel mit ihrer Pyrotechnik abbrennen. Karten gibt es für alle, die noch keine haben direkt HIER! Verpasst nicht die Veranstaltung, die durch eine gelungene Organisation, einem klasse Sound und einem stets runden Konzept punktet.

