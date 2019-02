Die Purpurnen Flüsse - Die Serie Zum Gleichnamigen Blockbuster

Fazit: Spannende Bilder, eine gute Kameraführung und mit Dramatik ausreichend angereicherte Storys macht Die Purpurnen Flüsse - Die Serie Zum Gleichnamigen Blockbuster tatsächlich sehenswert. Ich bin absoluter Jean Reno Fan vor allem in der Epoche, wo diese beiden Filme entstanden. Dass jetzt eine Serie von über sechs Stunden das alte Spektakel in einem neuen Glanz erstrahlen lassen soll, macht einen direkt skeptisch. Marchal macht einen guten Job, kann aber den Hauptcharakter nicht wettmachen. Die Schauspieler bleiben gewöhnungsbedürftig - das liegt natürlich an den Bildern, die man im Kopf hat und eben erwartet. Die vier Episoden Melodie Des Todes, Tag Der Asche, Kreuzzug Der Kinder und Die Letzte Jagd haben ihren Charme. In sich abgeschlossen mit verschiedenen Härtegraden gibt es deutliche Unterschiede im Gewaltpotenzial, das erkennt man nicht nur an der Jungendfreigabe. Sieht man mal darüber hinweg, dass man eine klare Vorstellung hat, ist die Krimiserie schon gelungen und mit vier Teilen schnell verschlungen. Wer mit einem Totalausfall rechnet, wird zudem vom Gegenteil überrascht und kann eine solide Verstrickung von Ritualfällen genießen.