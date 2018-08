Nur noch eine Woche, dann erscheint das mit Hochspannung erwartete neue DORO (Doppel-)Album „Forever Warriors, Forever United“! Und bei der Metal Queen geht es Schlag auf Schlag; 75.000 begeisterte Fans feierten DORO nach ihrem grandiosen Jubiläums-Gig beim ausverkauften Wacken Open Air. Wenige Sekunden später, noch auf der Bühne, gingen die Feierlichkeiten gleich weiter: DORO wurde unter tosendem Applaus offiziell in die US-amerikanische HALL OF HEAVY METAL HISTORY aufgenommen und erhielt dazu den entsprechenden Award überreicht.

Somit befindet sich die Metal Queen nun in bester Gesellschaft mit u.a. Ronnie James Dio, Lemmy Kilmister – und Judas Priest, die ebenfalls in Wacken ausgezeichnet wurden.

„Ich wusste von nichts, das war die totale Überraschung“, strahlte DORO auf dem Weg von der Bühne. „Ich hatte Tränen der Rührung in den Augen. Das ist ein wunderschöner Preis und eine ganz besondere Ehre, mit solch großen Künstlern und Bands gemeinsam in der Hall Of Heavy Metal History vertreten zu sein.“

Die HOHMH ehrt nicht nur legendäre Heavy Metal Musiker, sondern nutzt die daraus resultierende öffentliche Aufmerksamkeit auch dazu, Kindern u.a beim Kampf gegen den Krebs zu helfen. HOHMH ist eine Division der US Wohltätigkeitsorganisation D.A.D. (Drums and Disabilities), die seit über zehn Jahren dazu beiträgt, dass kranke und behinderte Menschen in (bislang) 15 Ländern der Welt ein glücklicheres und gesünderes Leben führen können.

Heute gibt es außerdem den dritten Trailer zu ihrem kommenden Meisterwerk „Forever Warriors, Forever United“.

Rund um den Veröffentlichungs-Termin wird DORO noch bei etlichen deutschen TV-Talkshows zu sehen sein:

15.08.18: ZDF – „Volle Kanne“

24.08.18: NDR – „Talk Show“

28.08.18: RBB – „Zibb“

Auf die großartige Hymne ‚All For Metal‘ folgt mit ‚Lift Me Up‘ der nächste Hit, der die Vorfreude auf das neue Killer-Album von DORO nur noch weiter steigert!

»Forever Warriors, Forever United« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

DIGI Slipcase (»Forever Warriors«+»Forever United«)

2LP (black (»Forever Warriors«) in gatefold)

2LP (black (»Forever United«) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (red (»Forever Warriors«) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (blue (»Forever United«) in gatefold)

NB MAILORDER ONLY 2LP+2CD (framed gold vinyl)

Retail BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (1.violet/2.green) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum)

NB MAILORDER ONLY BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (silver) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum + signed photo card & bag)

Tracklists:

»Forever Warriors«

01. All For Metal

02. Bastardos

03. If I Can‘t Have You – No One Will

04. Soldier Of Metal

05. Turn It Up

06. Blood, Sweat And Rock ’n‘ Roll

07. Don‘t Break My Heart Again

08. Love‘s Gone To Hell

09. Freunde Fürs Leben

10. Backstage To Heaven

Bonus Songs:

11. Be Strong

12. Black Ballad

13. Bring My Hero Back Home Again

»Forever United«

01. Résistance

02. Lift Me Up

03. Heartbroken

04. It Cuts So Deep

05. Love Is A Sin

06. Living Life To The Fullest

07. 1000 Years

08. Fight Through The Fire

09. Lost In The Ozone

Bonus Songs:

10. Caruso

11. Tra Como E Coriovallum (instrumental)

12. Metal Is My Alcohol

DORO live:

Festivalshows 2018:

10.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

11.08. E Villena – Leyendas del Rock

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

31.08. D Dormagen – Zons rockt

01.09. D Hartenholm – Werner Rennen

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

Im November wird DORO bei drei Shows als Special Guest von SAXONs »Thunderbolt Tour Pt. 3 – 2018« dabei sein:

w/ WAYWARD SONS

08.11. UK Bath – Forum

10.11. UK Nottingham – Royal Concert Hall

11.11. UK Newcastle – City Hall

Nach diesen drei Special-Guest-Shows mit SAXON werden DORO mit ihrem neuen Superalbum »Forever Warriors, Forever United« im Gepäck zur Feier des 35-jährigen Bühnenjubiläums im Herbst auf große Welt-Tournee gehen. Ab dem 16. November 2018 ist DORO in Deutschland und Österreich zu sehen und ab dem 08. März 2019 dann endlich auch im übrigen Europa! Das sind die bisher bestätigten Termine:

»European Tour 2018/19«

w/ Special Guests – präsentiert von: Metal Hammer, Radio Bob, Slam Magazine, Musix, Metaltix, Rock Antenne

2018

16.11. D Bremen – Aladin

17.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

18.11. D Berlin – Astra Kulturhaus

20.11. D Görlitz – Kulturbrauerei

21.11. A Wien – Simm City

23.11. D Memmingen – Kaminwerk

24.11. D Stuttgart – Im Wizemann

25.11. D Saarbrücken – Garage

27.11. D Frankfurt – Batschkapp

28.11. D Erfurt – Stadtgarten

30.11. D Köln – Live Music Hall

01.12. D Bochum – Zeche *SOLD OUT*

02.12. D Bochum – Zeche –Extrashow–

2019

08.03. B Kortrijk – De Kreun

09.03. F Straßburg – La Laiterie

10.03. F Vauréal – Le Forum

12.03. UK Manchester – Rebellion

13.03. UK London – Camden Underworld

15.03. E Pamplona – Totem

16.03. E Madrid – Mon

17.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D München – Backstage

23.03. D Nürnberg – Löwensaal

24.03. D Speyer – Halle 101

Weitere weltweite Tourdaten folgen in Kürze!

Mehr zu »Forever Warriors, Forever United«:

